Roseanne Barr ganhou mais de 200 mil seguidores após tuíte racista

Em vez de perder seguidores, a americana Roseanne Barr ganhou fãs no Twitter depois de publicar uma mensagem racista na rede social. Segundo uma captura de tela do perfil da atriz disponível no banco de dados Wayback Machine, ela possuía 639.000 seguidores em 27 de maio. Nas primeiras horas do dia 29, ela postou um comentário racista sobre Valerie Jarrett, ex-assessora de Barack Obama. Na tarde daquele dia, depois de ter apagado a publicação polêmica e pedido desculpas, ela estava com 646.000 seguidores, número que veio crescendo desde então e está em 879.000 nesta segunda-feira.

Roseanne teve a série que levava se nome cancelada pela emissora ABC poucas horas depois de publicar o comentário sobre Valerie, que é negra. Ela escreveu: “Irmandade muçulmana & Planeta dos Macacos tiveram um bebê = VJ”, as iniciais da ex-assessora. Ela se desculpou mais tarde, mas não foi o suficiente para que o canal decidisse manter seu programa no ar. Roseanne, a série, foi ao ar originalmente entre 1988 e 1997 e ganhou um revival entre março e maio. A retomada atraiu milhões de espectadores nos Estados Unidos, e a produção se tornou uma das maiores da TV americana.

A atriz voltou ao Twitter depois para tentar explicar o que tinha acontecido. Disse, entre outras coisas, que não sabia que Valerie é negra e que estava sob o efeito de Ambien, um remédio para dormir, quando escreveu o tuíte. A explicação, no entanto, não colou: o laboratório do sonífero alfinetou nas redes sociais, dizendo que “racismo não é um efeito colateral conhecido” do medicamento.