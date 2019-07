Ronnie Von e Celso Zucatelli são demitidos da TV Gazeta

A TV Gazeta confirmou nesta sexta-feira, 19, a demissão dos apresentadores Ronnie Von e Celso Zucatelli, devido ao cancelamento dos programas Todo Seu e De A a Zuca, apresentados pela dupla, a partir do dia 22 de julho.

De acordo com comunicado divulgado pelo canal, a decisão foi baseada “na análise do cenário macroeconômico, que tem gerado impacto no resultado comercial das atrações e na responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equalizado”.

Ronnie Von foi apresentador da Gazeta por quinze anos, enquanto Zucatelli estreou na emissora em abril deste ano, depois de comandar o Fala, Zuca! na RedeTV.

De A a Zuca, que era exibido às 12h, será substituído por Você Bonita. Já o Todo Seu, que ia ao ar na faixa das 13h30, foi trocado pelo Cozinha Amiga. A Gazeta afirma que a grade está em “reestruturação para atender as demandas do momento”.