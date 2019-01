‘Roma’ é eleito o melhor filme do ano pela crítica americana

Com a temporada de prêmios em pleno vapor, os favoritos de 2018 pelo ponto de vista do público, da crítica e da indústria vão ficando mais claros a cada semana. No último domingo, 13, mais uma cerimônia levou ao palco os nomes mais badalados do momento para receberem estatuetas douradas e proferirem discursos emocionados. A premiação da vez foi o Critics’ Choice Awards, um evento que, como o nome já diz, elege os melhores do cinema e da televisão segundo a crítica especializada americana.

O grande vencedor da noite – dono dos prêmios de melhor filme, diretor, fotografia e filme estrangeiro – foi o mexicano Roma, de Alfonso Cuarón. Impulsionado pela fama de seu criador (mesmo diretor de Gravidade e Filhos da Esperança) e por uma divulgação intensa pela Netflix, o drama latino-americano filmado em preto e branco narra a história de uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma família de classe média na Cidade do México nos anos 70. Sua pequena aventura intimista evidencia não apenas o abismo social e a relação de interdependência entre as classes mexicanas (algo muito próximo do filme brasileiro Que Horas Ela Volta?), mas também atravessa um momento político conflituoso na história do país.

Com a vitória, o filme fica mais próximo de uma indicação ao Oscar, podendo se tornar o décimo primeiro longa em língua estrangeira (não-inglesa) a concorrer ao prêmio principal da Academia. Até hoje, nenhum deles venceu.

Além de Roma, quem também roubou a cena na premiação foi a cantora Lady Gaga, que dividiu o prêmio de melhor atriz com a veterana Glenn Close. Gaga, que protagoniza o remake de Nasce Uma Estrela, assumiu o microfone aos prantos e agradeceu à família e aos imigrantes italianos em Nova York, enquanto Close, de A Esposa, declarou que as mulheres “celebram umas às outras”, rejeitando assim qualquer sugestão de rivalidade na categoria.

Confira todos os vencedores do Critics’ Choice Awards 2019:

CINEMA

Melhor Filme

Roma

Melhor Ator

Christian Bale – Vice

Melhor Atriz

Glenn Close – A Esposa

Lady Gaga – Nasce uma Estrela

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali – Green Book – o Guia

Melhor Atriz Coadjuvante

Regina King – Se a Rua Beale Falasse

Melhor Ator/Atriz Mirim

Elsie Fisher – Oitava Série

Melhor Elenco

A Favorita

Melhor Direção

Alfonso Cuarón – Roma

Melhor Roteiro Original

Paul Schrader – No Coração da Escuridão

Melhor Roteiro Adaptado

Barry Jenkins – Se a Rua Beale Falasse

Melhor Fotografia

Alfonso Cuarón – Roma

Melhor Design de Produção

Hannah Beachler, Jay Hart – Pantera Negra

Melhor Edição

O Primeiro Homem

Melhor Design de Figurino

Pantera Negra

Melhor Cabelo e Maquiagem

Vice

Melhores Efeitos Visuais

Pantera Negra

Melhor Animação

Homem-Aranha no Aranhaverso

Melhor Filme de Ação

Missão: Impossível – Efeito Fallout

Melhor Filme de Comédia

Podres de Ricos

Melhor Ator em Filme de Comédia

Christian Bale – Vice

Melhor Atriz em Filme de Comédia

Olivia Colman – A Favorita

Melhor Filme de Ficção Científica/Terror

Um Lugar Silencioso

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Roma (México)

Melhor Música

“Shallow” – Nasce uma Estrela

Melhor Trilha Sonora

Justin Hurwitz – O Primeiro Homem

TELEVISÃO:

Melhor Série de Drama

The Americans (FX)

Melhor Ator em Série de Drama

Matthew Rhys – The Americans (FX)

Melhor Atriz em Série de Drama

Sandra Oh – Killing Eve (BBC America)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

Noah Emmerich – The Americans (FX)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Thandie Newton – Westworld (HBO)

Melhor Série de Comédia

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Melhor Ator em Série de Comédia

Bill Hader – Barry (HBO)

Melhor Atriz em Série de Comédia

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Henry Winkler – Barry (HBO)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Melhor Minissérie

O Assassinato de Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Melhor Filme para a TV

Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)

Melhor Ator em Filme para a TV ou Minissérie

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Melhor Atriz em Filme para a TV ou Minissérie

Amy Adams – Objetos Cortantes (HBO)

Patricia Arquette – Escape at Dannemora (Showtime)

Melhor Ator Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie

Ben Whishaw – A Very English Scandal (Amazon)

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie

Patricia Clarkson – Sharp Objects (HBO)

Melhor Série Animada

BoJack Horseman (Netflix)