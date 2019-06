Rolling Stones retomam turnê após recuperação de Mick Jagger

Os Rolling Stones se preparam nesta sexta-feira, 21, para retomar sua turnê na América do Norte, adiada há alguns meses para que seu legendário vocalista, Mick Jagger, se submetesse a uma cirurgia cardíaca. Em um vídeo publicado nas redes sociais da banda, Jagger apareceu tocando uma guitarra durante um ensaio para o show desta sexta à noite no estádio Soldier Field de Chicago, primeira data da parte final da turnê “No Filter”.

Essa parte da turnê, que inclui 17 shows nos Estados Unidos e no Canadá, estava prevista para os meses de abril, maio e junho, mas em abril a banda anunciou o adiamento para que Jagger, aos 75 anos, fizesse um tratamento médico.

O grupo se apresentará mais uma vez no Soldier Field na terça-feira da semana que vez e depois partirá para Ontario, no Canadá, onde fará um show no dia 29 de junho em um prédio ao norte de Toronto. A turnê “No Filter” encerrará no Hard Rock Stadium de Miami, na Flórida, em 31 de agosto.

No dia 30 de março, os Rolling Stones surpreenderam os fãs ao anunciar que adiariam sua turnê nos Estados Unidos e Canadá para dar tempo ao cantor Mick Jagger de receber tratamento médico. “Estou devastado por ter de adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos assim que eu puder”, disse Mike Jagger no Twitter, naquele dia. “Peço desculpas a todos os nossos fãs na América e no Canadá com ingressos. Eu realmente detesto decepcioná-los assim”, afirmou, na época.

