Roister tem a melhor cozinha de bar de Porto Alegre

Endereços que investem pesado nas frentes de bebida e comida são cada vez mais comuns. Os que estreiam muito bem com essa fórmula, nem tanto. Novata em VEJA COMER & BEBER, a casa quase foi contemplada, também, na categoria de melhor carta de cervejas. Na liderança da já premiada cozinha está a chef Natália Tussi, que vivenciou bem o mundo dos restaurantes — ao lado do craque Floriano Spiess — e dos bares — no comando do Rambla. O mix dessas suas experiências aparece em opções para comer com as mãos e em receitas com toques europeus, asiáticos e americanos. Na primeira seção, há um sanduíche com pastrami de elaboração própria, maionese de mostarda, rúcula e picles de pepino (R$ 38,00). Entre os pratos, a louisiana pasta vai à mesa com fettuccine, molho cajun, cogumelo e frango empanado (R$ 40,00). No almoço dos dias úteis, o farto cardápio executivo tem uma versão de parmigiana com esfera de contrafilé, recheada de queijo colonial e presunto (R$ 38,00). Aos sábados, a sensação à luz do dia no amplo e envidraçado salão de tom industrial é a costela bovina, defumada e assada num preparo de catorze horas (R$ 118,00, para duas pessoas). Em qualquer refeição, o painel do bar anuncia cinco chopes com a marca Roister e outros quinze de rótulos convidados, servidos em copos de 160, 300 e 400 mililitros. Na seleção do sócio e mestre-cervejeiro Lucas Meneghetti, a Roister Yellow IPA custa R$ 9,00, R$ 15,00 ou R$ 18,00.

Rua 24 de Outubro, 1454, Auxiliadora,☎ 99511-1006 (220 lugares). 12h/14h e 18h/0h (sex. Até 1h; sáb. 12h/1h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: Olivos 657

3º lugar: Odessa de Isaac Babel