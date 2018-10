Roger Waters recebe família de Marielle no palco em show no Rio

Roger Waters homenageou a vereadora Marielle Franco (PSOL) durante show no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. O ex-Pink Floyd recebeu no palco a mulher, a filha e a irmã da ativista, assassinada em março junto com o motorista Anderson Gomes na capital fluminense. “Ela acreditava nos direitos humanos, assim como eu”, declarou o músico, ao lado de Mônica Benício, Luyara Santos e Anielle Franco. Waters vestia uma camiseta com a frase “Lute como Marielle Franco”.

A passagem de Waters pelo Brasil foi marcada por manifestações políticas. Em São Paulo, o cantor projetou uma lista de líderes mundiais considerados, por ele, como “neofascistas”, entre eles o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) – a atitude provocou vaias e aplausos vindos da plateia. Já na Bahia, o britânico prestou tributo ao mestre capoeirista Moa, morto em Salvador no dia 7 de outubro, após uma discussão política. Moa era eleitor de Fernando Haddad (PT) e o agressor, do candidato do PSL.

Já antes do início do show, o público entoava coros pedindo “ele não” – slogan criado contra a candidatura de Bolsonaro. O ex-baixista do Pink Floyd subiu ao palco do Maracanã às 21h20, alguns minutos atrasado por causa da chuva, e apresentou clássicos como Wish You Here, Comfortably Numb e Another Brick in The Wall, misturados com algumas canções de seu novo álbum.

Roger Waters ainda se apresenta em Curitiba, no dia 27 – véspera do segundo turno –, e em Porto Alegre, no dia 30. Depois, o músico segue com a turnê por outros países da América Latina.