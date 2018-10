Rodrigo Santoro fará filme de ficção científica da Netflix com Jamie Foxx

Rodrigo Santoro se juntou ao elenco de coadjuvantes de um filme de ficção científica da Netflix estrelado por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback, segundo o site Deadline. O longa, ainda sem título, será dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman, de Atividade Paranormal 3 (2011) e Nerve: Um Jogo sem Regras (2016).

Também estão no elenco Amy Landecker (Transparent), Colson Baker, conhecido como Machine Gun Kelly (Nerve), Allen Maldonado (The Last O.G.), Andrene Ward-Hammond (Loving) e Kyanna Simpson (A Vida Imortal de Henrietta Lacks).

Santoro, que faz a série Westworld, da HBO, também está no elenco do filme Reprisal, que o serviço de streaming Hulu pretende lançar em 2019. O ator ainda fará uma participação especial em Turma da Mônica: Laços, protagonizado pelos personagens criados por Mauricio de Sousa.