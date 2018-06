Rodrigo Faro será Silvio Santos em filme biográfico

Rodrigo Faro interpretará Silvio Santos na cinebiografia do fundador do SBT. A notícia foi confirmada a VEJA nesta quinta-feira pela assessoria do apresentador da Record, que fará Silvio durante a vida adulta e a velhice.

Produzido pela Paris Entretenimento, o longa será baseado em Silvio Santos: A Biografia, livro de Marcia Batista e Ana Medeiros. A biografia conta com relatos de pessoas próximas de Silvio Santos, como Roque, Carlos Alberto de Nóbrega, Maisa Silva e Décio Piccinini. O filme trata do passado do apresentador como comerciante popular – ou camelô –, seus anos na Globo, a criação do SBT, a formação de um grupo que lhe rendeu uma fortuna de 2,5 milhões de reais, seus dois casamentos e as filhas. Apesar de não ter tido acesso à biografia antes do livro estrar pronto, o comunicador aprovou o trabalho, ligando para as autoras para elogiá-lo.

Antes de firmar carreira na Record, Faro foi ator na Rede Globo, participando de novelas como Malhação, Chocolate com Pimenta e Cabocla. Em 2008, ele passou a apresentar o programa O Melhor do Brasil, e, em 2014, virou atração das tardes de domingo com Hora do Faro, no ar até hoje.