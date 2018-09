Dois rodízios de carne para comer bem em Belo Horizonte

Fogo de Chão

O rodízio sai a R$ 132,00 por pessoa e inclui bufê de saladas e frios, entradas quentes e dezoito cortes servidos à mesa. Costela premium, cordeiro e picanha são algumas das opções. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. Já as entradas e guarnições estão incluídas, a exemplo da tábua de queijos, do presunto cru e do arroz carreteiro. Rua Sergipe, 1208, Savassi, ☎ 3227-2730 (280 lugares). 12h/16h e 18h/23h30 (sáb. sem intervalo até 23h30; dom. até 22h30). Aberto em 2006. $$$$

Porcão

O rodízio (R$ 125,00) inclui trinta cortes, além de frutos do mar, pratos japoneses, massas, saladas e risotos. Às sextas, são servidas ostras, que chegam de Santa Catarina. Para beber, fazem sucesso as criações do mixologista Tiago Otoni, como o gin pea, infusão de frutas vermelhas, tônica e gim (R$ 25,00). Avenida Raja Gabaglia, 2671, São Bento, ☎ 3293-8787 (200 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h30 (sex. e sáb. 12h/0h; dom 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2003. $$$

