Rod Stewart é preso por dar soco em segurança de hotel

O cantor Rod Stewart e seu filho, Sean Stewart, foram presos por agredirem um segurança depois de tentarem invadir uma festa particular em um hotel da Flórida, nos Estados Unidos, durante as comemorações do ano novo. O músico desferiu um soco no peito do profissional, porque foi impedido de acessar o local.

O relatório da polícia conta que Sean empurrou Jessie Dixon, o segurança do hotel Breakers Palm Beach, enquanto Rod Stewart deu um golpe com “o punho fechado” em seu peito.

Dixon disse aos policiais que viu um grupo de pessoas perto da mesa de check-in de um evento privado no hotel tentando entrar sem permissão. Ao tentar impedir a invasão, eles começaram a gritar e “fazer uma cena”. Sean teria chegado bem próximo, encostando o nariz no seu, e ele pediu para o filho do cantor se afastasse. Foi quando o segurança foi empurrado e agredido por Rod Stewart.

A partir daí, Dixon começou a reclamar, o que causou agitação da família. A polícia informou que o caso teve duas testemunhas que trabalham no hotel e confirmaram a versão do segurança. As câmeras do hotel também flagraram a cena.

De acordo com o relatório, o músico de 74 anos se arrependeu depois do incidente e da prisão e pediu desculpas. Rod Stewart e o filho foram intimados e devem comparecer ao Complexo de Justiça Criminal do Condado de Palm Beach para responder à Justiça no dia 5 de fevereiro.