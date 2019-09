Rod Stewart revela que teve câncer de próstata

O cantor inglês Rod Stewart, de 74 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata dois anos atrás. O anúncio foi feito durante um evento beneficente para uma entidade que cuida de pacientes que sofrem desse mal. Stewart confessou que está curado, no entanto ressaltou a importância de se fazer o exame regularmente. “Só me curei porque fui diagnosticado com antecedência. Mas, pessoal, vocês têm de checar a próstata. Um dedinho no ânus e pronto, não dói nada”, disse ele, numa frase recheada do tradicional humor inglês. O evento contou ainda com uma apresentação do cantor ao lado do guitarrista Ron Wood e do baterista Kenney Jones, seus ex-companheiros da banda Faces.

É a segunda vez que “Rod the Mod” enfrenta – e vence – esse mal. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer na tireoide. “Nunca havia me sentido tão vulnerável assim”, confessou em sua autobiografia. O tumor foi retirado, sem que Stewart fizesse uma quimioterapia. “Convenhamos que perder a minha cabeleira seria tão trágico quanto perder a minha voz.”

Stewart, que se apresentou no Rock in Rio em 2015, irá iniciar uma temporada em Las Vegas nesta semana, e posteriormente fará uma turnê pelo Reino Unido. Seu mais recente álbum, Blood Red Roses, foi lançado no início de setembro e alcançou o topo da parada inglesa.