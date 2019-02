Rock in Rio Madri reabre suas portas amanhã com Maná e Lenny Kravitz

Madri, 29 jun (EFE).- O Rock in Rio Madri acolherá neste sábado pela terceira vez em sua história, a tradicional e simbólica abertura das portas da Cidade do Rock de Arganda del Rey, prévia do início de um maratona musical de 14 horas com as apresentações de estrelas da música como Maná, Lenny Kravitz e Luciano.

Junto a eles, ocorrerão também shows de figuras espanholas de destaque como Macaco, El Pescao, Maldita Nerea e La Oreja de Van Gogh. Segundo os organizadores, o evento é o maior festival de música do mundo.

A edição de 2012, que espera receber 160 mil pessoas, contará com outros três dias de apresentações musicais, lideradas por Rihanna e Amaia Montero (5 de julho), Pit bull (dia 6) e um fim de festa, dia 7, composto por Red Hot Chili Peppers, Incubus, Gogol Bordello e DeadMau5.

Além disso, a música eletrônica terá um papel fundamental, com um programa especial na próxima sexta-feira sob a responsabilidade de vários DJs de fama mundial que encherão o palco principal, como David Guetta, Martin Solveig, Pete Tong, Wally López e Erick Morillo.

A própria Rihanna será acompanhada de outras atrações, como o britânico Calvin Harris e o trio Swedish House Mafia, em uma das últimas atuações antes de sua separação. Também haverá uma nova área chamada de ‘A Eletrônica’ e dedicada a este estilo, com sessões de DJ até o fechamento de cada noite.

Tudo isso será preparado com uma série de serviços e espaços extra-musicais, que permitirão aos presentes praticar tirolesa, subir em uma roda-gigante, cantar em um karaokê ou desfrutar das sessões de baile urbano do novo palco ‘Street Dance’.

Dessa forma, a franquia madrilena deste festival tentará se sobrepor à crise econômica, embora pelo caminho tenham ficado o palco Sunset, destaque na última edição realizada no Rio de Janeiro, e um quinto dia de concertos que ocorreria hoje. EFE