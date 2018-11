Rock in Rio Card começa a ser vendido nesta segunda-feira

Começa, nesta segunda-feira, a venda do Rock in Rio Card, às 19h. O ingresso antecipado garante a entrada no evento antes mesmo de todas as atrações serem confirmadas. O valor é de 495 reais por dia, com possibilidade de meia entrada para estudantes e idosos por 247,50 reais.

As vendas serão feitas pelo site rockinrio.ingresso.com, limitadas a quatro entradas por CPF. Na última edição, os bilhetes antecipados esgotaram em menos de duas horas.

Os fãs que adquirirem o Rock in Rio Card nesta segunda-feira poderão escolher a data em que pretendem ir ao festival entre 6 de fevereiro e 8 de abril de 2019, antes da venda ser aberta ao público geral.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock, estrutura montada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Iron Maiden, P!nk, Muse, Imagine Dragons, Seal, Scorpions, Megadeth, Sepultura, The Black Eyed Peas, Anitta e Os Paralamas do Sucesso estão entre as atrações já confirmadas do evento.

No último fim de semana, a organização do festival divulgou o mapa da nova Cidade do Rock, maior do que na última edição. Confira: