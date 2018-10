Rock in Rio anuncia Pink e Black Eyed Peas e confirma Anitta em 2019

O dia do pop no Rock in Rio terá Pink, Black Eyed Peas e Anitta. As cantoras e o grupo se apresentam no Palco Mundo no dia 5 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Segundo a organização do festival, mais uma atração do mesmo dia ainda será anunciada.

Esta será a primeira vinda ao Brasil da americana Pink, que fechará o dia como atração principal. A cantora é dona de hits como There You Go, Just Give Me a Reason e What About Us. Já o trio Black Eyed Peas, de canções como Where Is the Love e I Gotta Feeling, fará sua primeira apresentação no Rock in Rio.

Anitta foi a primeira atração a ser anunciada para a edição de 2019 do evento, ainda em dezembro de 2017. Naquele ano, muitos fãs da cantora reclamaram de sua ausência no festival, que incluiu outros nomes nacionais populares na programação, como Ivete Sangalo e Pabllo Vittar. Anitta também se apresentou no Rock in Rio Lisboa, em junho de 2018.

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro. A venda do Rock in Rio Card será feita em 12 de novembro, a partir das 19 horas.