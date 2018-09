O Rock in Rio anuncio nesta terça-feira, 25, as datas da próxima edição do festival no Rio de Janeiro. O evento está marcado para acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro. Ainda não há agenda das atrações para cada data.

A organização divulgou ainda a venda do Rock in Rio Card, cartão que dá direito a um ingresso a ser trocado pelo consumidor, na data de sua preferência. As vendas começam no dia 12 de novembro, a partir de 19h, no site ingresso.com.