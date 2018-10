Rock in Rio 2019 terá Muse, Imagine Dragons e Nickelback

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira os shows das bandas Muse, Imagine Dragons e Nickelback no último dia da edição de 2019 do festival, 6 de outubro. Os Paralamas do Sucesso, que já haviam sido anunciados pela organização, tocam nesse mesmo dia, abrindo o Palco Mundo.

O Muse já veio ao Brasil para o Rock in Rio em 2013, assim como o Nickelback. O Imagine Dragons já veio ao país três vezes, mas nunca esteve no festival carioca.

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro. A venda do Rock in Rio Card será feita em 12 de novembro, a partir das 19 horas.

Por enquanto, a programação é a seguinte:

04 de outubro: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura

05 de outubro: Pink, The Black Eyed Peas e Anitta

06 de outubro: Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso