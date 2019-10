Rock in Rio 2019: os campeões do Twitter

Foram sete dias de rock, pop, MPB, metal e até funk, sob os olhos atentos de mais de 700 mil pessoas – a grande maioria, presume-se, acompanhada de seus smartphones. A oitava edição do Rock in Rio, autointitulada a “mais conectada da história”, deu o que falar nas redes sociais, tanto por parte de quem passou pela Cidade do Rock quanto de quem acompanhou de casa. Afinal, em tempos de conexão farta, não basta bombar nos palcos – é preciso fazer bonito nas redes. E o Twitter, plataforma utilizada por mais de meio milhão de brasileiros, foi palco de algumas das principais discussões sobre o festival.

O título de artista mais mencionado, aliás, é do Brasil: estreante no evento, a cantora Anitta bateu o recorde de marcações na rede nacional após abrir o Palco Mundo no fim da tarde do último sábado, em um show marcado por hits antigos e recentes como “Show das Poderosas” e “Vai, Malandra”, mas muito criticado pelo uso de playback. O segundo lugar ficou com o cantor Drake, desbancado como a maior decepção do Rock in rio 2019 ao desautorizar, de última hora, a transmissão do show ao vivo.

Outro posto de destaque vai para a cantora P!nk, protagonista do maior pico conversas sobre o festival na plataforma. O show acrobático da artista e seu sobrevoo invesquecível pela Cidade do Rock lhe renderam também o terceiro maior número de menções. O segundo marco de interações no Twitter aconteceu durante a apresentação de Anitta – consagrando o último sábado como o dia mais comentado do Rock in Rio. Coincidência ou não, outros dois picos de conversa aconteceram durante as apresentações de “Under Pressure” pelos Foo Fighters e de “Bohemian Rhapsody” pelo Panic! At the Disco, ambas canções do Queen. Pelo jeito, o grande headliner de 1985 emociona também os nativos digitais.