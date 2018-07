Robin Wright sobre casos de assédio envolvendo Kevin Spacey: ‘triste’

A atriz Robin Wright revelou que a equipe da série House of Cards ficou “surpresa” e “triste” com as denúncias de assédio sexual contra Kevin Spacey. Após o escândalo, o ator que interpretava o político Frank Underwood perdeu o posto de protagonista da produção para Robin, que vai conduzir o desfecho da trama na pele de Claire Underwood, agora presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista exclusiva ao programa americano Today Show, Robin falou sobre o clima geral nos bastidores da produção. “Eu acho que ficamos todos surpresos, claro, e também tristes”, disse ela. Mesmo visivelmente incomodada em alguns momentos, Robin continuou a responder e contou que não havia nenhuma pista sobre o comportamento de Spacey. “Nós éramos apenas colegas de trabalho. Nunca socializamos fora dali”, relembra, afirmando que ele sempre foi respeitoso com ela. “Eu nunca conheci o homem. Eu conheci o incrível ator que ele é”, disse.

A sexta e última temporada da série produzida pela Netflix está prevista para este ano.