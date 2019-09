Roberto Kovalick assume bancada do ‘Hora 1’ no lugar de Monalisa Perrone

Depois do pedido de demissão da Jornalista Monalisa Perrone, a Globo, em comunicado feito pelo diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, nomeou o apresentador Roberto Kovalick como substituto na bancada do jornal da madrugada Hora 1.

“Como âncora, leva para o H1 toda a sua experiência, sua clareza, seu texto impecável e sua grande capacidade de comunicação”, Diz Ali no comunicado.

Kovalick começou sua carreira na RBS-TV, filiada da rede globo no Rio Grande do Sul em 1987. Suas reportagens passaram a ser exibidas no Jornal Nacional e em outros jornais da Rede Globo e, em 1990, ele foi transferido para a TV Globo do Rio de Janeiro, onde participou de coberturas como a do sequestro do ônibus 174.

No ano 2000, se mudou para Brasília para fazer reportagens investigativas.

Em 2005, Kovalick iniciou uma carreira de correspondente internacional que duraria mais de uma década, passando pelos Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Desde 2016, está na Globo de São Paulo, como repórter especial do Jornal Nacional e apresentador substituto do SP2 e do Jornal Hoje.

Monalisa Perrone está de malas prontas para a CNN Brasil, onde irá apresentar um programa de debates sobre política e economia. A jornalista pediu demissão por conta de seus horários inusuais.

Como o jornal vai ao ar todos os dias da semana das 4 às 6 da manhã, Monalisa tem de acordar às 11 horas da noite e chegar à sede da emissora em São Paulo, no bairro do Brooklin, por volta da 1 da madrugada. Isso significa ir para a cama às 17 horas e almoçar no horário em que a maioria das pessoas está tomando café da manhã.

A jornalista foi lembrada no comunicado do diretor-geral. “Somos gratos à Monalisa por sua trajetória. A ela agradecemos a colaboração e desejamos sorte nessa nova etapa”, diz.

Kovalick começa no hora 1, com também horários inusuais, na segunda-feira, 9.