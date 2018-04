Roberto Justus assina com a Band para fazer mais um ‘O Aprendiz’

A Band anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do apresentador Roberto Justus pelo canal. A ideia é que, no segundo semestre deste ano, comece a ser produzida uma nova temporada do reality show O Aprendiz.

“Depois de quatro anos de ausência e de muitos pedidos de fãs do formato, vamos trazer de volta esse programa tão admirado pelo público. E com muitas surpresas. Será sem dúvida um grande projeto, em um momento muito adequado para falar de negócios e empreendedorismo”, disse Justus.

O apresentador estava na Record TV até o ano passado, onde comandou realities como A Fazenda e o Power Couple Brasil.

Entre 2004 e 2013, O Aprendiz teve nove temporadas, todas exibidas pela Record TV, sendo algumas delas apresentadas por João Doria. Em 2014, Justus ainda apresentou O Aprendiz – Celebridades.