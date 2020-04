Roberto Carlos fará nova live para celebrar Dia das Mães

Depois de arrebanhar 1,6 milhão de pessoas simultaneamente no YouTube durante sua live, Roberto Carlos vai de novo se apresentar em um show virtual com impecáveis hábitos de higiene. A nova apresentação vai celebrar o Dia das Mães, em 10 de maio. “Pela primeira vez, as mães estão longe dos filhos e netos por causa de uma quarentena. A live irá unir a família em torno do programa e, desta forma, RC presenteará todas as mamães com a canção Lady Laura e outros grandes sucessos”, diz o comunicado oficial.

Na semana passada, a live de Roberto também foi feita por um motivo especial: a comemoração de 79 anos do cantor, ocorrido no dia 19 de abril. A apresentação foi a primeira de sua carreira no formato online e ao vivo. Ele deixou sua mansão na Urca, no Rio de Janeiro, onde estava confinado há um mês, e dirigiu 800 metros até um estúdio no mesmo bairro. O show contou com clássicos como Detalhes, É Preciso Saber Viver e Nossa Senhora. Roberto interagiu com os fãs, fez agradecimentos e pedidos nos 60 minutos em que esteve no ar.

Sobre a nova live, o cantor ainda não decidiu horário e o tempo de duração. A Globo também não se manifestou sobre transmitir uma parte do show ao vivo na grade da emissora, como fez com o anterior.