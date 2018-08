Robert Redford confirma que vai se aposentar após próximo filme

Robert Redford confirmou que vai se aposentar, ao menos como ator. O astro de 81 anos já havia sinalizado, em 2016, que encerraria sua carreira de ator após terminar alguns projetos, incluindo o filme The Old Man & The Gun, que deve ser seu último longa. A produção estreia em setembro nos Estados Unidos.

“Nunca diga nunca, mas eu concluí que essa é a hora para mim em termos de atuar, e vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que eu tinha 21 anos”, declarou à revista americana Entertainment Weekly. Quanto à perspectiva de continuar dirigindo, Redford foi cauteloso na resposta: “Vamos ver”.

Em The Old Man & The Gun, ainda sem título em português, ele interpreta Forrest Tucker, que é um criminoso que realmente existiu e ficou famoso por roubar bancos e fugir da prisão. “Para mim, foi um personagem maravilhoso de interpretar nessa altura de minha carreira”, afirmou o ator.