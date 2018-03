Ringo Starr é nomeado Cavaleiro do Império Britânico

Ringo Starr foi nomeado nesta terça-feira Cavaleiro do Império Britânico pelo Duque de Cambridge, o príncipe William, em uma cerimônia que aconteceu no Palácio de Buckingham.

O ex-membro dos Beatles assegurou que é “uma honra e um prazer” ser reconhecido pela sua música e pelo seu trabalho beneficente. Questionado pela BBC sobre onde pretendia usar a medalha, ele brincou: “Vou usar no café da manhã”.

A distinção ocorreu 21 anos após a do beatle Paul McCartney, que a recebeu em 1997, e 53 anos depois que os quatro membros da banda foram nomeados Membros do Império Britânico (MBE). Em 1969, Lennon devolveu sua condecoração à monarca britânica como protesto pelo apoio do governo britânico à invasão americana do Vietnã.

Starr, de 77 anos e cujo verdadeiro nome é Richard Starkey, compareceu à cerimônia acompanhado de sua mulher, Barbara Bach, com quem se casou em 1981.