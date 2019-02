Rihanna seduz Drake em primeira apresentação ao vivo de ‘Work’. Assista

1. Rihanna zoom_out_map 1/51 Rihanna (Mario Anzuoni/Reuters/Reuters) Rihanna

2. Rihanna no clipe de Work zoom_out_map 2/51 Rihanna no clipe de Work (VEJA.com/Reprodução/Reprodução) Rihanna no clipe de Work

3. Rihanna no clipe de Needed Me, música do disco Anti zoom_out_map 3/51 Rihanna no clipe de Needed Me, música do disco Anti (VEJA.com/Divulgação/Divulgação) Rihanna no clipe de Needed Me, música do disco Anti

4. Rihanna no clipe de Kiss it Better, música do disco Anti zoom_out_map 4/51 Rihanna no clipe de Kiss it Better, música do disco Anti (YouTube/Reprodução/Reprodução) Rihanna no clipe de Kiss it Better, música do disco Anti

5. Cantoras Rihanna e Beyoncé zoom_out_map 5/51 Cantoras Rihanna e Beyoncé (Kevin Mazur/Getty Images/Getty Images) Cantoras Rihanna e Beyoncé

6. Cantoras Rihanna e Beyoncé zoom_out_map 6/51 Cantoras Rihanna e Beyoncé (Joe Scarcini/Kevin Winter/Getty Images/Getty Images) Cantoras Rihanna e Beyoncé

7. O produtor Rodrigo Branco e a cantora Rihanna zoom_out_map 7/51 O produtor Rodrigo Branco e a cantora Rihanna (Reprodução/Instagram/Instagram) O produtor Rodrigo Branco e a cantora Rihanna

8. Rihanna e Drake se apresentam durante o Brit Awards 2016 zoom_out_map 8/51 Rihanna e Drake se apresentam durante o Brit Awards 2016 (Reprodução/VEJA/VEJA) Rihanna e Drake se apresentam durante o Brit Awards 2016

9. Rihanna em fevereiro de 2016, no lançamento de sua coleção com a Puma zoom_out_map 9/51 Rihanna em fevereiro de 2016, no lançamento de sua coleção com a Puma (Kevin Mazur/GettyImages/VEJA/VEJA) Rihanna em fevereiro de 2016, no lançamento de sua coleção com a Puma

10. Rihanna ouve seu novo disco em fones da Dolce & Gabbana zoom_out_map 10/51 Rihanna ouve seu novo disco em fones da Dolce & Gabbana (Reprodução/Twitter/Twitter) Rihanna ouve seu novo disco em fones da Dolce & Gabbana

11. Rihanna e Drake zoom_out_map 11/51 Rihanna e Drake (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Rihanna e Drake

12. Rihanna no encerramento da Copa do Mundo zoom_out_map 12/51 Rihanna no encerramento da Copa do Mundo (AFP/VEJA/VEJA) Rihanna no encerramento da Copa do Mundo

13. Rihanna desembarca no Rio de Janeiro zoom_out_map 13/51 Rihanna desembarca no Rio de Janeiro (AgNews/VEJA/VEJA) Rihanna desembarca no Rio de Janeiro

14. Rihanna desembarca no Rio de Janeiro zoom_out_map 14/51 Rihanna desembarca no Rio de Janeiro (AgNews/VEJA/VEJA) Rihanna desembarca no Rio de Janeiro

15. Rihanna segura a taça com os jogadores alemães Podolski e Schweinsteiger zoom_out_map 15/51 Rihanna segura a taça com os jogadores alemães Podolski e Schweinsteiger (Reprodução/VEJA/VEJA) Rihanna segura a taça com os jogadores alemães Podolski e Schweinsteiger

16. Rihanna passa a tarde com amigos em iate no Rio zoom_out_map 16/51 Rihanna passa a tarde com amigos em iate no Rio (Leo Correa/VEJA/VEJA) Rihanna passa a tarde com amigos em iate no Rio

17. As cantoras Rihanna e Shakira em cena do clipe Cant Remember to Forget You zoom_out_map 17/51 As cantoras Rihanna e Shakira em cena do clipe Cant Remember to Forget You (Divulgação/VEJA/VEJA) As cantoras Rihanna e Shakira em cena do clipe Cant Remember to Forget You

18. A cantora Rihanna faz fotos na Ilha Grande em Angra dos Reis, Rio de Janeiro zoom_out_map 18/51 A cantora Rihanna faz fotos na Ilha Grande em Angra dos Reis, Rio de Janeiro (Delson Silva / AgNews/VEJA/VEJA) A cantora Rihanna faz fotos na Ilha Grande em Angra dos Reis, Rio de Janeiro

19. Rihanna faz ensaio em mesquita zoom_out_map 19/51 Rihanna faz ensaio em mesquita (Reprodução/VEJA/VEJA) Rihanna faz ensaio em mesquita

20. Rihanna zoom_out_map 20/51 Rihanna (Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna

21. A cantora Rihanna, que lança o seu sétimo disco, Unapologetic zoom_out_map 21/51 A cantora Rihanna, que lança o seu sétimo disco, Unapologetic (Getty Images/VEJA/VEJA) A cantora Rihanna, que lança o seu sétimo disco, Unapologetic

22. Cantora Rihanna se apresenta durante o Victorias Secret Fashion 2012, Nova York zoom_out_map 22/51 Cantora Rihanna se apresenta durante o Victorias Secret Fashion 2012, Nova York (Carlo Allegri/Reuters/VEJA/VEJA) Cantora Rihanna se apresenta durante o Victorias Secret Fashion 2012, Nova York

23. Rihanna e Chris Brown assistem a jogo de basquete em Los Angeles zoom_out_map 23/51 Rihanna e Chris Brown assistem a jogo de basquete em Los Angeles (Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna e Chris Brown assistem a jogo de basquete em Los Angeles

24. No começo da carreira, usava os cabelos mais volumosos. zoom_out_map 24/51 No começo da carreira, usava os cabelos mais volumosos. (VEJA.com/VEJA/VEJA) No começo da carreira, usava os cabelos mais volumosos.

25. Em 2005, ainda não havia adotado o estilo mulherão. zoom_out_map 25/51 Em 2005, ainda não havia adotado o estilo mulherão. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Em 2005, ainda não havia adotado o estilo mulherão.

26. Com os cabelos mais curtos e alisados, em 2007. zoom_out_map 26/51 Com os cabelos mais curtos e alisados, em 2007. (VEJA.com/VEJA/VEJA) Com os cabelos mais curtos e alisados, em 2007.

27. Ainda em 2007, mudou novamente seu estilo. zoom_out_map 27/51 Ainda em 2007, mudou novamente seu estilo. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Ainda em 2007, mudou novamente seu estilo.

28. Em maio, Rihanna chamou atenção ao chegar a um evento de moda com esse terno. zoom_out_map 28/51 Em maio, Rihanna chamou atenção ao chegar a um evento de moda com esse terno. (VEJA.com/VEJA/VEJA) Em maio, Rihanna chamou atenção ao chegar a um evento de moda com esse terno.

29. Cabelo com corte moicano para a pré-estreia do filme Bastardos Inglórios, em Londres. zoom_out_map 29/51 Cabelo com corte moicano para a pré-estreia do filme Bastardos Inglórios, em Londres. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Cabelo com corte moicano para a pré-estreia do filme Bastardos Inglórios, em Londres.

30. Com um óculos diferente em um evento em Nova York. zoom_out_map 30/51 Com um óculos diferente em um evento em Nova York. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Com um óculos diferente em um evento em Nova York.

31. A cantora apareceu no Paris Fashion Week com o cabelo moicano pintado de loiro. zoom_out_map 31/51 A cantora apareceu no Paris Fashion Week com o cabelo moicano pintado de loiro. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) A cantora apareceu no Paris Fashion Week com o cabelo moicano pintado de loiro.

32. Os óculos escuros e o estilo são marcas registradas de Rihanna. zoom_out_map 32/51 Os óculos escuros e o estilo são marcas registradas de Rihanna. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Os óculos escuros e o estilo são marcas registradas de Rihanna.

33. Parece mas não é: os babados disfarçavam a transparência na parte de cima. zoom_out_map 33/51 Parece mas não é: os babados disfarçavam a transparência na parte de cima. (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) Parece mas não é: os babados disfarçavam a transparência na parte de cima.

34. Rihanna assistindo partida de basquete, em 2010 zoom_out_map 34/51 Rihanna assistindo partida de basquete, em 2010 (Kevork Djansezian/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna assistindo partida de basquete, em 2010

35. Rihanna na 52ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia zoom_out_map 35/51 Rihanna na 52ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia (Jason Merritt/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna na 52ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia

36. Rihanna durante turnê na Austrália, em fevereiro de 2010 zoom_out_map 36/51 Rihanna durante turnê na Austrália, em fevereiro de 2010 (Lisa Maree Williams/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante turnê na Austrália, em fevereiro de 2010

37. Rihanna na premiação da Nickelodeon, em 2010 zoom_out_map 37/51 Rihanna na premiação da Nickelodeon, em 2010 (Michael Buckner/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna na premiação da Nickelodeon, em 2010

38. Rihanna durante apresentação na Espanha zoom_out_map 38/51 Rihanna durante apresentação na Espanha (Carlos Alvarez/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante apresentação na Espanha

39. Rihanna durante apresentação no Madison Square Garden, em Nova York zoom_out_map 39/51 Rihanna durante apresentação no Madison Square Garden, em Nova York (Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante apresentação no Madison Square Garden, em Nova York

40. Rihanna no Video Music Awards 2010 zoom_out_map 40/51 Rihanna no Video Music Awards 2010 (Jason Merritt/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no Video Music Awards 2010

41. Rihanna durante evento em Paris zoom_out_map 41/51 Rihanna durante evento em Paris, na França (Franck Prevel/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante evento em Paris, na França

42. Rihanna no Billboard Music Awards 2011 zoom_out_map 42/51 Rihanna no Billboard Music Awards 2011 (Isaac Brekken/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no Billboard Music Awards 2011

43. Rihanna durante apresentação em Nova York, em maio de 2011 zoom_out_map 43/51 Rihanna durante apresentação em Nova York, em maio de 2011 (Mike Coppola/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante apresentação em Nova York, em maio de 2011

44. Rihanna durante show no palco Mundo, no primeiro dia do Rock in Rio, em 23/09/2011 zoom_out_map 44/51 Rihanna durante show no palco Mundo, no primeiro dia do Rock in Rio, em 23/09/2011 (Buda Mendes/LatinContent/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna durante show no palco Mundo, no primeiro dia do Rock in Rio, em 23/09/2011

45. A cantora Rihanna durante show em Chelmsford, Grã-Bretanha, em setembro de 2011 zoom_out_map 45/51 A cantora Rihanna durante show em Chelmsford, Grã-Bretanha, em setembro de 2011 (Ian Gavan/Getty Images/VEJA/VEJA) A cantora Rihanna durante show em Chelmsford, Grã-Bretanha, em setembro de 2011

46. Rihanna no lançamento de filme sobre Michael Jackson, em Los Angeles zoom_out_map 46/51 Rihanna no lançamento de filme sobre Michael Jackson, em Los Angeles (Mark Davis/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no lançamento de filme sobre Michael Jackson, em Los Angeles

47. A cantora Rihanna na 54ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia zoom_out_map 47/51 A cantora Rihanna na 54ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia (Getty Images/VEJA/VEJA) A cantora Rihanna na 54ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, na Califórnia

48. Rihanna no desfile de Stella McCartney em Londres zoom_out_map 48/51 Rihanna no desfile de Stella McCartney em Londres (Samir Hussein/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no desfile de Stella McCartney em Londres

49. Rihanna no BRIT Awards 2012, em Londres zoom_out_map 49/51 Rihanna no BRIT Awards 2012, em Londres (Gareth Cattermole/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no BRIT Awards 2012, em Londres

50. Rihanna no lançamento do filme Battleship – Batalha dos Mares, em Los Angeles zoom_out_map 50/51 Rihanna no lançamento do filme Battleship – Batalha dos Mares, em Los Angeles (Frazer Harrison/Getty Images/VEJA/VEJA) Rihanna no lançamento do filme Battleship – Batalha dos Mares, em Los Angeles