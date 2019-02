Rihanna posa nua em campanha de seu novo perfume

Acostumada a aparecer com pouca roupa em shows, a cantora Rihanna, finalmente, tirou tudo em sessão de fotos para a campanha de sua nova fragrância. Batizado sugestivamente de Nude, o perfume é o segundo lançamento do gênero de Rihanna. No ano passado, ela colocou no mercado o perfume Reb’l Fleur.

A própria Rihanna anunciou que faria a sessão de fotos em sua página no Twitter. Nesta semana, ela informou aos fãs que teria de tirar os dread looks do cabelo por causa de um trabalho. Nas imagens, Rihanna aparece de peruca loira.