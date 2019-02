Rihanna inicia amanhã turnê brasileira em São Paulo

Por AE

São Paulo – Você pode não conhecer a quente e chuvosa ilha de Barbados, mais ao leste no mar do Caribe. Mas, muito provavelmente, saberá cantarolar, pelo menos, o refrão de “Umbrella”, da cantora Rihanna. Pois a cantora é a menina-prodígio do país, uma pequena porção de terra de 430 km² – menos de um terço da cidade de São Paulo. Rihanna saiu de lá aos 16 anos, mudou-se para Nova York e hoje, aos 23, é uma estrela do pop e do R&B mundial.

E é com esse status que ela chega pela primeira vez ao Brasil: não como a menininha tímida que cantava músicas da americana Mariah Carey nas escadas da sua casa, mas como uma mulher sensual, sem medo de exibir suas curvas em cima do palco. Com a turnê do seu quinto disco, “Loud”, ela fará quatro shows por aqui, começando amanhã por São Paulo, na Arena Anhembi, às 21h30. No dia seguinte, ela se apresenta em Belo Horizonte, e, no dia 21, em Brasília.

Para terminar a turnê brasileira – último bloco de seu tour pelo mundo – a moça toca na primeira noite do Rock in Rio, no próximo dia 23, ao lado de atrações como Claudia Leitte, Katy Perry e Elton John. Dentro desse quarteto de atrações principais, Rihanna se enquadra num pop-dançante, com ritmos contagiantes, refrões grudentos e dancinhas sensuais.

Com um rosto provocante, um sorriso sacana e uma carteira recheada de músicas que estiveram no top 10 da Billboard e que martelam os ouvidos de todo o mundo desde 2005, como a ainda caribenha e pouco americanizada “Pon de Replay”, Rihanna já coleciona 19 canções entre as dez mais tocadas da Billboard. A última é “Cheers” (Drink to That), do álbum “Loud”. As informações são do Jornal da Tarde.