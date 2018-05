Rihanna de papa e Katy Perry de anjo: os looks do Met Gala 2018

Acontece nesta segunda-feira o Met Gala, tradicional baile no Metropolitan Museum, em Nova York. A maior atração é, como sempre, a passagem dos famosos pelo tapete vermelho – o evento é temático e os looks das celebridades devem dialogar com o tema de cada ano. Em 2018, o Met Gala recebeu o tema Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica. Com isso em mente, as famosas não se seguraram: teve Rihanna com uma roupa no maior estilo papa e Katy Perry com asas como as de um anjo. Confira abaixo alguns dos looks:

A cantora Rihanna no Met Gala, no Museu Metropolitano de Nova York – 07/05/2018

Katy Perry

Gisele Bündchen

Selena Gomez

Emma Stone

