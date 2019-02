Rihanna convida Katy Perry para superar divórcio em Barbados

Mais do que companheiras de noitada, Rihanna e Katy Perry são amigas nos momentos menos glamorosos da vida. Rihanna convidou Katy a passar alguns dias em sua companhia em Barbados até abaixar a poeira em torno da notícia do divórcio da amiga, antes casada com o ator Russell Brand. Os dois deram um ponto final no enlace de 14 meses nos últimos dias de 2011.

Atualmente, Katy está no Havaí, mas, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal britânico Daily Mail, ela cogita a possibilidade de passar alguns dias ao lado da amiga no Caribe. Rihanna organizou a festa de despedida de solteira de Katy dias antes de seu casamento com Brand na Índia.

A publicação afirma que Brand está hospedado num hotel de luxo em Londres e pretende voltar ao país natal para superar o divórcio.