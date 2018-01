Ricky Martin arrecadou US$ 5 milhões para vítimas de furacão

Em entrevista à Ellen DeGeneres, Ricky Martin revelou que conseguiu arrecadar 5 milhões de dólares em doações para as vítimas do furacão Maria que assolou Porto Rico. Ao ser perguntado pela apresentadora sobre a atual situação do local, Martin afirmou que crianças continuam sem conseguir frequentar escolas por falta de estrutura, já que 53% da ilha continua sem eletricidade e distribuição de água adequada.

“Mas estamos sorrindo, estamos felizes, estamos vivos. Somos gratos por tudo que tem acontecido, toda ajuda que temos recebido do mundo”, disse o cantor, que é porto-riquenho. “Estamos dando nosso melhor e continuamos otimistas.”

Martin conta que passou as festas de fim de ano na ilha caribenha e que seus filhos se comoveram com a situação da população. “Meu filho disse que queria pegar suas economias no cofrinho para dar para outras crianças.”

Após falar de Porto Rico, Martin comentou sobre sua participação na série American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace, prevista para chegar em janeiro à Fox no Brasil. “Eu mostrei meu bumbum pela primeira vez na TV. Vocês precisam ver”, brincou o cantor.