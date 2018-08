Rick e Renner anunciam retorno da dupla após três anos de separação

Após três anos separados, Rick e Renner anunciaram a volta da dupla. A novidade foi revelada no Instagram dos dois, com uma série de fotos. “Voltamos, Brasil”, comemorou Renner, e depois divulgou as novas redes sociais da dupla.

Os dois estavam separados desde 2015. Na época, Rick formou uma dupla com Giovani, da dupla Gian e Giovani. Em março deste ano, Gian e Giovani anunciaram o retorno.

Nos comentários das fotos no Instagram, muitos fãs comemoraram. “Fiquei muito feliz em ver vocês juntos de novo, sou fã desde o início da carreira de vocês”, comentou uma seguidora.

