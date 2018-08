Revelação de que Beto Falcão está vivo evidencia falhas de ‘Segundo Sol’

Beto Falcão (Emilio Dantas) finalmente revelou que está vivo no capítulo desta quarta-feira de Segundo Sol. O cantor, que teria morrido em um acidente de avião no final dos anos 1990, contou que se fingiu de morto durante uma sequência de tribunal, em uma tentativa de tirar Luzia (Giovanna Antonelli) da cadeia. O capítulo, especial em certo sentido, já que colocou fim a uma mentira que durou três meses de trama e quase duas décadas na história, acabou colocando em evidência — ou relembrando o público de — algumas das falhas do folhetim de João Emanuel Carneiro.

Nunca fez muito sentido o fato de Beto Falcão voltar ao convívio de sua família como Miguel, que seria um primo do cantor de axé. Claro que parentes podem ser parecidos, mas é no mínimo estranho que os fãs do músico e, ainda pior, seu filho, Valentim (Danilo Mesquita), nunca tenham se questionado como Beto e Miguel poderiam ter aparência tão similar. Afinal, Beto era conhecido, seu rosto aparecia na TV e em jornais e revistas. Ninguém nunca tinha parado para pensar que eles eram a mesma pessoa?

No capítulo desta terça, enquanto Beto revelava a verdade, seus fãs se reuniam em um grande show em sua homenagem organizado por Gorete (Thalita Carauta). A casa de shows estava lotada, mesmo fazendo vinte anos da morte do cantor que, aliás, tinha “morrido” quando estava em franca decadência. O mote da novela é que, em baixa, o cantor aparenta ter morrido e volta a ser famoso e adorado pelo público. Mas vinte anos depois, esses fãs não teriam já esquecido o músico novamente?

Depois que a notícia de que Beto estava vivo chegou ao público do show, a casa veio abaixo. A música foi interrompida e até uma garrafa de água foi atirada em Gorete. Os fãs do cantor, afinal, talvez não fossem tão fãs assim: estavam bravos pela mentira. O povo saiu às ruas, tacou fogo em cartazes com o rosto de Beto e gritou aos microfones de repórteres porque não aguentavam o fato de que ele… estava vivo? Que fãs são esses?