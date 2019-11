Retrato de Pelé feito por Andy Warhol é leiloado por R$ 3,6 milhões

Foi arrematado nesta quinta-feira, 14, no leilão de arte contemporânea realizado pela casa Christie’s, em Nova York, um retrato do brasileiro Pelé feito pelo pintor americano de pop art Andy Warhol (1928-1987). A obra foi adquirida por 855.000 dólares (3,58 milhões de reais na conversão do dia), superando a expectativa estabelecida entre 400.000 e 600.000 dólares.

A tela foi feita em 1977, quando Pelé tinha 36 anos de idade – pouco depois, ele jogou sua partida de aposentadoria, um amistoso entre o time americano New York Cosmos e o Santos. “Ele é adorável. Muito bonito quando sorri”, descreveu Warhol.

O colecionador Richard L. Weisman foi quem encomendou o quadro a Warhol, parte de uma série de diversos atletas, entre eles o pugilista Muhammad Ali — retrato, aliás, que foi arrematado no mesmo leilão por 10 milhões de dólares (41,9 milhões de reais). Confira abaixo os quadros que fazem parte da série:

Retrato de Pelé feito pelo artista Andy Warhol, em 1977

O pugilista Muhammad Ali

O jogador de basquete americano O.J. Simpson em tela de Andy Warhol

A tenista americana Chris Evert, em tela de Andy Warhol, em 1977

Retrato da patinadora americana Dorothy Hamill feito por Andy Warhol

O tenista americano Vitas Gerulaitis, em tela de Andy Warhol

O jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar, em tela de Andy Warhol

O jogador de golfe americano Jack Nicklaus, em tela de Andy Warhol

Jóquei americano Willie Shoemaker, em quadro feito por Andy Warhol