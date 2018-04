Retiro mantém bazar de Renato Russo após briga entre família do cantor

Apesar de a mãe e a irmã de Renato Russo criticarem a doação de mais de 200 itens do cantor para o Retiro dos Artistas, o bazar que venderá os pertences do líder da Legião Urbana está de pé. O evento acontece a partir do meio-dia, no asilo, que fica no Rio de Janeiro. Em entrevista a VEJA, a administradora do Retiro, Cida Cabral, rebate as criticas da família e defende a iniciativa do filho de Renato, Giuliano Manfredini.

Segundo a administradora do Retiro, Cida Cabral, Giuliano procurou a instituição em novembro para oferecer pertences do pai. Antes disso, mais de 3000 objetos de Russo já haviam sido retirados do apartamento do cantor em Ipanema e levados para o acervo da exposição realizada pelo Museu da Imagem e do Som. A mostra ficou em cartaz de setembro a fevereiro no MIS de São Paulo.

“O Giuliano nos procurou para doar coisas do dia a dia do Renato, como pijamas, camisetas, livros e LPs. Na época, ele contou ser um admirador do trabalho que fazemos para a classe artística”, conta Cida, que ficou surpresa com as discussões entre a família do cantor. “Todo o legado artístico e intelectual está preservado no acervo do MIS”, defende.

O Retiro dos Artistas, que hoje abriga 50 pessoas, vive de doações e trabalho voluntário. O local conta com um bazar, que funciona de segunda a sábado. “Gostaria que as famílias de outros artistas tivessem iniciativas como a do Giuliano. Nas nossas redes sociais, sempre precisamos fazer campanhas para receber café, açúcar e sabonete. O que nós ganhamos com alguns eventos no ano dá parar suprir as necessidades do dia a dia”, afirma Cida.

A administradora conta que a maior parte dos itens doados de Renato são LPs e CDs de artistas que o músico gostava de ouvir. Ainda há alguns objetos de decoração e móveis. Os funcionários do Retiro estão catalogando os objetos, que serão vendidos com valores entre 100 e 5.000 reais.

Essa é a primeira vez que o Retiro dos Artistas realiza um bazar desse porte em cem anos de existência no bairro de Jacarepaguá. No entanto, o local está acostumado a receber a doação de nomes como Raul Gil, Claudia Raia, Susana Vieira e Ana Botafogo.