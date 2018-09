Batel Grill

Circulam cobiçados cortes de prime rib angus e picanha australiana. O preço do rodízio inclui visitas à vontade ao bufê de pratos e complementos, como os pescados e as saladas. O valor pode variar mês a mês. Em julho de 2018, eram cobrados por pessoa R$ 64,95. Avenida Nossa Senhora Aparecida, 78, Seminário, ☎ 33428101 (360 lugares). 11h30/14h45 e 18h45/23h (sáb. almoço até 15h30 e dom. até 15h45; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2002. $$

Churrascaria Arco Íris

Restaurante familiar em sistema de rodízio, combinado a bufê de saladas, antepastos, massas e risotos. No vaivém do salão, os garçons ainda colocam sobre as mesas polenta, pastéis, batata frita e banana à milanesa. Entre trinta cortes de carne, sobressaem peças de angus e hereford, todas churrasqueadas na brasa, à moda uruguaia. Preços: R$ 78,90 aos sábados e domingos; R$ 75,90 de terça a sexta. Rua Maestro Carlos Frank, 2287, Boqueirão, ☎ 3286-0211(240 lugares). 11h30/14h30 e 19h/22h45 (sáb. almoço até 15h; dom. 11h30/16h; fecha seg.). Aberto em 1989. $$$

Churrascaria Per Tutti

Antes de se iniciar o rodízio (R$ 65,90 de segunda a sábado e R$ 73,90 aos domingos), porções de polenta, pastéis, bolinhos de aipim e de carne chegam à mesa como aperitivo. Nhoque frito, polenta cremosa, ravióli e risoto surgem como acompanhamentos. As visitas ao bufê também garantem o sagu na sobremesa. Rua Comendador Franco, 2958, Guabirotuba, ☎ 32965962 (450 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço). Aberto em 1987. $

Churrascaria Recanto Gaúcho

Nos dois endereços, vinte tipos de carne passam pelo rodízio, do shoulder steak (corte nobre dianteiro do boi) ao contrafilé argentino. Nos bufês, podem surgir desde risoto de camarão e moqueca de côngrio até arroz de carreteiro. No Uberaba, as sobremesas fazem parte do preço único. No Tarumã, elas são vendidas separadamente. Preços do rodízio no Tarumã: R$ 35,95 de terça a sexta, R$ 41,95 aos sábados e R$ 49,95 aos domingos. Preços do rodízio no Uberaba: R$ 39,95 o almoço de terça a sexta; R$ 56,95 o jantar de terça a quinta e R$ 59,95 o jantar às sextas; R$ 59,95 aos sábados; e R$ 69,95 aos domingos. Avenida Comendador Franco, 4680, Uberaba, ☎ 3276-2615 (380 lugares). 11h/14h45 e 18h30/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; dom. só almoço; fecha seg.); Avenida Victor Ferreira do Amaral, 247, Tarumã, ☎ 3263-4445 (240 lugares). 11h/14h45 e 18h30/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 1989. $$

Jardins Grill

Paleta de cordeiro, picanha e prime rib estão entre os cortes mais desejados, que, no rodízio, podem ser acompanhados de nhoque frito e polenta cremosa. A bancada de complementos tem mais de oitenta pratos quentes e frios, entre pescados, risotos e massas. No almoço durante a semana e no jantar de sábado, pagam-se R$ 82,90. No almoço de sábado, R$ 84,90. Aos domingos, R$ 89,90. Avenida Silva Jardim, 1477, Rebouças, ☎ 3232-4717 e 3225-1090 (350 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h45; dom. jantar até 22h30). Aberto em 2007. $$

Ripas & Costelas

Sob nova direção, neste ano o The Best Ribs voltou a chamar-se Ripas & Costelas. Há dois tipos de rodízio. O clássico, de cortes triviais de boi, porco e frango, custa R$ 49,90. Já o principal, que inclui peças especiais bovinas e de cordeiro, sai a R$ 69,90. Ambos são guarnecidos de arroz, farofa, maionese, batata frita e salada. No fim de semana, massas e arroz à grega reforçam os pedidos sem mexer nos valores. Monta pratos executivos de segunda a sexta, a R$ 26,90. Às quartas, por exemplo, tem feijoada. Rua Doutor Raul Carneiro, 284, Água Verde, ☎ 3332-8816 (120 lugares). 11h30/14h e 18h/1h (sáb. almoço até 15h; dom. 11h30/15h). Aberto em 1995. Aqui tem iFood. $$