Dois restaurantes portugueses para conhecer na cidade

Caravela

O restaurante é comandado pelo chef Cristóvão Laruça, que prepara bacalhau ao forno em companhia de batata ao murro, cebola caramelada e vinagrete de salsinha com farofa de azeitona (R$ 85,00). Para compartilhar, a cataplana com camarão- rosa combinado com banana-da-terra, leite de coco e servida com arroz custa R$ 168,00. Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim, ☎ 2531-3101 (56 lugares). 11h30/14h e 19h/23h30 (ter. só almoço; sex. 11h30/16h e 19h/23h30; sáb. 12h/ 16h30 e 19h/23h30; dom. 12h/16h30; fecha seg.). Aberto em 2014. $$$

Taberna Baltazar

Da cozinha comandada pela portuguesa Teresinha Baltazar, que fundou o restaurante com o marido, Aurélio Baltazar, saem receitas como o bacalhau à lagareiro (R$ 219,00, para duas pessoas). A popular sardinha na brasa, servida no último sábado do mês, vem com batatas ao murro, pimentão assado e molho de azeite (R$ 48,00). Rua Oriente, 571, Serra, ☎ 3221-7361 (120 lugares). 17h/1h (sáb. 11h/1h; dom. 11h/19h). Aberto em 1992. $$$

