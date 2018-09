Bar do Victor

A clientela escolhe bolinho de camarão para começar (R$ 16,00 cada um). A moqueca capixaba dá sequência, escoltada por arroz branco, farofa de dendê e pirão de peixe (R$ 149,00, para dois). Ao fim da refeição, o cookie vulcânico é um biscoito quente junto de sorvete de creme (R$ 24,00). Rua Saldanha Marinho, 1650, Bigorrilho, ☎ 3076-0720 (170 lugares). 11h30/14h30 e 17h30/2h30 (sáb. 12h/0h; dom. até 17h). Rua Lívio Moreira, 284, São Lourenço, ☎ 3353-1920 (200 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h (sáb. 11h30/16h e 19h/23h30; dom. 11h30/16h). Aberto em 1969. Aqui tem iFood. $$

Bistrô do Victor

Das casas do grupo Victor, esta é possivelmente a mais refinada. O lombo de bacalhau assado em forno a lenha é guarnecido de batata sautée e azeitona preta ao pesto de pimentão e azeite (R$ 89,00). Antes, o palmito pupunha orgânico e levemente doce, na brasa, temperado com flor de sal, abre o apetite (R$ 39,00). ParkShopping Barigüi, ☎ 3317-6920 (92 lugares). 11h30/0h (seg. e ter até 23h; dom. 12h/22h; sáb. 12h/0h). Aberto em 2008. $$$

Coco Bambu

O badalado representante da rede cearense especializada em camarão ocupa um imóvel de 1 800 metros quadrados e três pisos. Durante a semana, há um menu de almoço em que a sugestão do dia custa R$ 59,90 e vale para duas pessoas. Quem pede o camarão praia de olinda, por exemplo, recebe os crustáceos refogados em alho e cebola junto de cremoso arroz ao molho branco e manjericão. Já o camarão praia de boa viagem é flambado em vinho branco e acompanha espaguete ao bechamel e espinafre. O vinho da casa, tinto ou branco, custa R$ 75,00 a garrafa. Shopping Crystal, ☎ 3308-4901 (500 lugares). 11h30/15h; 17h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Go Fish

Entre as especialidades do mar, as ostras capturam a atenção da clientela, que aponta no aquário de 3 metros quadrados aquelas que vão compor sua porção. A dúzia in natura custa R$ 50,00. Por seis unidades pagam-se R$ 30,00, e há uma variação gratinada ao molho bechamel (R$ 35,00). Enquanto tilápia (R$ 25,00), robalo, linguado e salmão (R$ 35,00 cada um) candidatam-se a protagonistas do ceviche, quem pede sanduíche de lula (R$ 38,00) ou de camarão-branco (R$ 40,00) recebe o lanche montado em pão artesanal com maionese de alho, tomate e molho apimentado. Fresh Live Market (Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1652), Batel, ☎ 99905-3306. 11h/0h (ter. e qua. até 23h; dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$.

Karbonell Frutos do Mar

À base de feijão-branco, lula, camarão, cação, polvo e siri, a feijoada de frutos do mar chega fumegante e guarnecida de arroz branco, couve e farofa. É recomendada para o apetite de duas pessoas. Há dez sugestões de prato executivo por dia. Uma delas combina espetinhos de camarão, arroz e batata frita (R$ 43,00). Entrada e sobremesa acompanham. Rua Doutor Manoel Pedro, 260, Cabral, ☎ 3252-5583 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h/22h30 (dom. só almoço). Aberto em 1992. Aqui tem iFood. $$

Peixe Frito

Casquinha de siri, lula, camarões fritos, empanados e cozidos e ainda tilápia e linguado grelhados desfilam pelo rodízio, que custa R$ 80,00 no almoço ou no jantar. Quem opta pelo rodízio ainda tem disponível um bufê com pratos diversos, entre eles paella de frutos do mar, bacalhau e bobó de camarão. Há também a opção de bufê por quilo (R$ 79,00) ou livre (R$ 60,00) durante a semana na hora do almoço. Pagas à parte, há seis opções de sobremesa no cardápio. O manjar de coco custa R$ 12,00. Para acompanhar a refeição, a cerveja Original é vendida por R$ 15,00. Avenida Manoel Ribas, 5438, Santa Felicidade, ☎ 3372-2235 (120 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. almoço 12h/15h30; dom. só almoço). Aberto em 1982. Aqui tem iFood. $$