Começa no sábado (3) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. Até o dia 2 de dezembro, os fortalezenses e turistas que visitarem a capital cearense terão a oportunidade de almoçar ou jantar em 31 restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 49,90; no jantar a refeição sairá a R$ 59,90 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os endereços participantes:

Bang’s (Aldeota)

Bang’s (Sul)

Barney’s Burger (Fátima)

Barney’s Burger (Iguatemi)

Barney’s Burger (Maria Tomásia)

Barney’s Burger (Sul)

Butcher’s

Cantina Caravaggio – Jantar

Colher Restô

Cowboy – Cortes Especiais (Dom Luiz)

Cowboy – Cortes Especiais (Iguatemi)

Cowboy – Cortes Especiais (RioMar Fortaleza)

Divina Picanha – Almoço e Jantar

Grazie!

Happy WS

Konibaa

La Frontera Tex Mex Grill

La Pasta Gialla (Aldeota)

La Pasta Gialla (Iguatemi)

L’Ô Restaurante

Medit Bistrô

Moana Restaurante

Moranga Bistrô

Quintal da Varjota

Restaurante Casa Carneiro

Restaurante Costela Sul

Restaurante Kina do Feijão Verde

Ryori Sushi Lounge

Santa Grelha (Iguatemi)

Santa Grelha (Meireles)

Sobreiro Restaurante