Começa na sábado (1°) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. Até o dia 30 de setembro, os curitibanos e turistas que visitarem a capital paranaense terão a oportunidade de almoçar ou jantar em 27 restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 55,00; no jantar a refeição sairá a R$ 65,00 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os endereços participantes:

Alessandro & Frederico – Almoço

Anarco – Almoço

Armazém Santo Antônio – Jantar

Badida Carnes Nobres – Jantar

Bar do Victor (São Lourenço) – Almoço e Jantar

Bar do Victor (Praça da Espanha) – Almoço e Jantar

Bistrô do Victor (PKB) – Almoço e Jantar

Cantinho do Eisbein – Almoço e Jantar

Churrascaria Ervin – Almoço

Restaurante Las Tablas (ex-Corrientes 348) – Almoço e Jantar

Famiglia Fadanelli – Jantar

Lagundri – Almoço e Jantar

Limoeiro Casa de Comidas – Almoço

Lisboa Gastronomia – Jantar

Mukeka – Jantar

Nou Nikkei Cuisine – Almoço e Jantar

Officina Restô Bar – Jantar

Pantucci Trattoria – Jantar

Petiscaria do Victor – Jantar

Ponte Vecchio – Almoço

Sushi Arte – Jantar

Tartuferia San Paolo – Almoço e Jantar

Tierra del Fuego – Jantar

Tuna Restaurante – Jantar

Vindouro – Almoço e Jantar

Trinitas – Almoço e Jantar