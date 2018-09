Mahatma Gourmet

De perfil vegetariano, o bufê é apresentado em dois modelos cobrados por pessoa: R$ 30,00 a refeição e R$ 36,50 o combo com sobremesa e chá. Perfumados com tomilho-limão, cardamomo e açafrão, muitos dos pratos levam frutas em sua composição. Entre os destaques estão o curry de feijão e melancia, o espaguete de gorgonzola mais abacaxi e o tofu com frutas vermelhas. Rua Professor Macedo Filho, 199, Bom Retiro, ☎ 3022-6875 (120 lugares). 11h30/14h30 (dom. 12h/15h). Aberto em 2010. $

Straveganzza Vibrant Food

Água saborizada, torrada com homus de beterraba e caldinho de legumes formam o comitê de boas-vindas, uma cortesia da casa. Tem o nome de jaca de todos nós a entrada em que uma bolinha de batatadoce roxa é recheada de jaca desfiada (R$ 15,30, três unidades). O trio de nhoque (espinafre, batata-salsa e batata- doce) e dois molhos (manjericão com avelã e tomate italiano) é sugestão de principal: R$ 36,30. Coado à mesa, o cafezinho não é cobrado. Rua Sete de Abril, 121, Alto da XV, ☎ 3121-3663 (25 lugares). 11h30/14h30 e 19h30/22h (ter. a qui. só almoço; sáb. e dom. almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $$