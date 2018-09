Bistrô Romântico by Chef Davi

De volta ao endereço em que operou seu primeiro restaurante em Curitiba, o francês David Eddy Louis decorou o salão com sombrinhas coloridas e atribuiu ao espaço um clima parisiense e festivo. O mix de folhas e patê de fígado de pato caseiro (R$ 39,90) prepara o paladar dos clientes para o filé-mignon ao molho madeira com risoto de funghi (R$ 56,00). Outra sugestão de prato principal são os mexilhões ao vinho e batata frita (R$ 69,90). A casa não cobra taxa de rolha. Rua Schiller, 1370, Cristo Rei, ☎ 3402-8742 (70 lugares). 19h/23h (dom. só almoço 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Cordon Blanc

Para abrir o apetite a clientela aponta no cardápio para o mini-fondue de queijo emmental, pãezinhos de fabricação própria, azeitonas e cogumelos gratinados (R$ 12,90) e vieiras, também gratinadas (R$ 33,00). Ocupa o posto de prato principal a lagosta assada lentamente na manteiga de ervas frescas, guarnecida de arroz de açafrão com lula, marisco e camarão (R$ 84,00). Peras cozidas em água de rosas adoçam os minutos finais à mesa (R$ 18,90). Não cobra taxa de rolha. Rua Equador, 181, Bacacheri, ☎ 3077-1900 (54 lugares). 19h/23h (sáb. também 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Ile de France

O restaurante francês mais antigo da cidade é pautado por receitas de família para pratos clássicos. Meia dúzia de escargots (R$ 80,00) bem temperados distrai o paladar até que o prato principal fique pronto — pelo camarão cozido ao champanhe e guarnecido de arroz e batata palha pagam-se R$ 160,00. Nas sugestões açucaradas, o crepe suzette custa R$ 42,00. Rua Riachuelo, 538, Praça Dezenove de Dezembro, centro, ☎ 32239962 (65 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 1953. Aqui tem iFood. $$$$

L’Entrecôte de Paris

Única sugestão de principal, o entrecôte de 180 gramas banhado em molho secreto é escoltado por batata frita e salada ao molho de iogurte e mostarda de Dijon (R$ 59,90). Antes, um distrativo couvert contém cesta de pães de fabricação própria (brioche, rústico, torradas), manteiga de ervas finas e patê do dia (R$ 10,00). De segunda a sexta, no almoço, há uma versão do prato, menor e mais em conta: 150 gramas a R$ 49,50. Crianças de até 6 anos pedem o bifinho de 120 gramas (R$ 39,00). A sobremesa é uma esfera de chocolate belga recheada de sorvete e banhada em calda quente de creme de avelã (R$ 24,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1101, centro, ☎ 3045-6055 (65 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$$

L’Épicerie

É um dos melhores restaurantes franceses da cidade, campeão em sua categoria na edição de 2017 de VEJA COMER & BEBER. A francesa Fanie Delatte cuida do salão, enquanto o marido, o chef carioca Gustavo Alves, responde pelo menu. O tartare de filé-mignon com folhas e batatas gaufrettes (R$ 44,00) aguça o paladar para o peito de pato grelhado ao molho demi-glace e maçã sautée (R$ 98,00). Outra pedida principal é o turnedô ao poivre, uma peça alta de filé-mignon grelhada e banhada em molho de pimenta mais cebola confitada (R$ 79,00). Na etapa final, as îles flottantes são montadas com ovos nevados, creme inglês com baunilha, caramelo e amêndoas (R$ 24,00). Rua Fernando Simas, 340, Bigorrilho, ☎ 30791889 (40 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. também 12h/15h; dom. só almoço 12h/15h; fecha seg.) Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$$

Sel et Sucre

No salão e na calçada, a escolha certeira é a fórmula completa, a R$ 99,00 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa. Em um dos menus, uma cestinha crocante de camembert e pera caramelizada ao molho suave de parmesão é seguida pelo polvo grelhado em azeite de especiarias, sauté de cogumelos, tomates e batatinhas coradas ao alecrim. Para terminar, macaron de frutas vermelhas, com creme de baunilha e ganache de chocolate branco. Rua Alameda Presidente Taunay, 396, Batel, ☎ 3077-6647 (42 lugares). 12h/15h (sáb. e dom. até 16h; jantar só qui. 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$