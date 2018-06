Restaurantes de carne e com rodízio em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Barranco

Sombreada por jacarandás, a churrascaria é procurada principalmente pelo lombo suíno assado com queijo parmesão (R$ 56,00, para duas pessoas). Entre os cortes nobres destaca-se a picanha de gado angus (R$ 74,00, para duas pessoas), que contrasta com receitas regionais como arroz com galinha (R$ 64,00, para duas pessoas). As saladas, quase vinte, circulam pelo salão a bordo de um carrinho (R$ 18,00, para se servir à vontade). A carta de vinhos reúne mais de 300 rótulos, entre os quais o malbec argentino Malma (R$ 99,00). Avenida Protásio Alves, 1578, Petrópolis, ☎ 3331-6172 (742 lugares). 11h30/1h. Aberto em 1969. $$

El Fuego

Da parrilla saem cortes como filé-mignon, vacío, picanha, alcatra, entrecôte e costela, que leva doze horas para ficar pronta. Para se fartar com essas carnes pagam-se R$ 54,80 por pessoa nos almoços durante a semana e R$ 69,80 aos sábados e domingos (o jantar sai sempre por R$ 54,80). Incluso no preço, um bufê acomoda saladas, antepastos e acompanhamentos como arroz e espaguete ao sugo. Aos sábados tem ainda feijoada. Entre os cinquenta vinhos da carta, o malbec argentino Zentas Reserva custa R$ 98,00. Moinhos Shopping, ☎ 3346-1773 (130 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (sáb. almoço até 16h; dom. 11h30/16h e 18h30/22h). Aberto em 2000. $$

Fazenda Barbanegra

Listada como entrada, a molleja custa R$ 19,00 e é indicada para duas pessoas. A refeição pode seguir com bife de chorizo angus (R$ 40,00) ou costela janela de gado da mesma raça (R$ 100,00, para duas pessoas). De guarnição há batata gratinada com creme de espinafre (R$ 17,50), entre outras. Para beber, vale a pena provar a caipirosca de limão-siciliano, hortelã e gengibre (R$ 24,40). Feche com a torta folhada com doce de leite (R$ 19,00). Rua Tenente Coronel Fabrício Pillar, 791, Mont’Serrat, ☎ 3333-0492 (92 lugares). 19h/23h (sex. 11h30/14h e 19h/23h; sáb. 12h/15h e 19h/23h; dom. 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$

Komka

Não é raro topar com filas na porta, mas a espera compensa. Para começar, faz sucesso a polenta recheada com queijo lanche (R$ 4,50 a unidade). Na sequência, prove o entrecôte acebolado (R$ 59,00 reais, para duas pessoas) ou o filé-mignon à milanesa ao sugo (R$ 65,00, para duas pessoas). O galeto assado com queijo parmesão e fatias de bacon (R$ 42,90, para duas pessoas) é o prato mais pedido. Feche com o sagu com creme (R$ 14,80). Avenida Bahia, 1275, São Geraldo, ☎ 3222-1881 (170 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 1967. $$

Madero

Fundada em 2005 pelo paranaense Junior Durski, a rede se multiplicou pelo país. Já são mais de 120 unidades, parte delas instalada em contêineres, com cardápio mais reduzido. Na filial no Shopping Iguatemi dá para iniciar a refeição com palmito assado com manteiga e flor de sal (R$ 29,00) ou iscas de fraldinha com molho mostarda (R$ 36,00). A lista de hambúrgueres, atração da marca, inclui a opção com bacon, alface, tomate, cebola assada, cheddar e maionese (R$ 44,00). Entre os cortes destacam-se o cordeiro uruguaio, que reúne parte da picanha e do miolo da alcatra do animal (R$ 71,00), e o bife de chorizo (R$ 61,00). A caneca de chope Amstel congelada (R$ 10,00, 350 mililitros) é a bebida mais consumida. Shopping Iguatemi, ☎ 3016-7810 (161 lugares). 11h45/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 11h45/23h; dom. 11h45/22h). Mais quatro unidades. Aberto em 2016. $$

NB Steak

Numa votação que reuniu casas que funcionam à la carte e as que trabalham em sistema de rodízio, o júri de VEJA COMER & BEBER laureou uma que busca combinar o melhor dos dois mundos. Na NB Steak não há bufês nem dezenas de garçons anunciando cortes em espetos a todo o momento. Apesar disso, os clientes não perdem a chance de apreciar uma ampla e irrestrita degustação de carnes nobres por preço fixo (R$ 110,00). Esse sistema foi implantado pelo empresário Arri Coser em 2013, quando o fundador da Fogo de Chão reformulou a churrascaria da família, a Na Brasa. A refeição começa com a escolha de uma salada no menu. A partir daí, um trio de frituras (aipim, polenta, anéis de cebola empanados) e uma farofa vão à mesa para acompanhar as carnes, servidas em travessas de porcelana branca — apenas picanha e vazio chegam ao salão no espeto. De uma típica churrasqueira gaúcha e de uma grelha inclinada saem peças como a costela premium, o bife ancho, o galeto, a paleta de cordeiro e o steak NB, corte da casa extraído da paleta bovina. Arroz, arroz de carreteiro e feijão só aparecem se solicitados. Entre as 150 sugestões de vinho da carta, há quatro rótulos próprios, caso do tinto NB Talento 2012 (R$ 85,00), produzido pela Salton na Serra Gaúcha. Rua Ramiro Barcelos, 389, Floresta,☎ 3225-2205 (230 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/23h30 (sáb. sem intervalo; dom. 11h30/22h); Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2131, Boa Vista, ☎ 3333-1413 (180 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/23h30 (sáb. sem intervalo; dom. 11h30/22h). Aberto em 2013. $$$

Outback Steakhouse

Raros são os clientes que resistem àquela famosa cebola empanada com molho da casa (R$ 49,90) ou às asinhas de frango empanadas com especiarias e acompanhadas de molho de queijo azul e aipo (R$ 49,90, dez unidades). A seguir, fazem sucesso itens como a costela de porco defumada com fritas e molho à escolha do cliente (R$ 60,90). O brownie com sorvete de baunilha e cobertura de calda de chocolate, chantili e raspas de chocolate custa R$ 29,25. Shopping Iguatemi, Avenida João Wallig, 1800, Passo d’Areia, ☎ 3381- 6609 (371 lugares). 11h30/15h (sex. e sáb. 11h30/1h; dom. 11h30/23h; Barra Shopping Sul, ☎ 3257-9946 (327 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2005. $$

Parrilla del Sur

Na enorme parrilla de estilo uruguaio são preparados tira-gostos como linguicinha de carne suína (R$ 19,80) e cogumelos recheados com roquefort (R$ 22,90). A batata assada com gorgonzola e requeijão (R$ 20,60) faz as vezes tanto de entrada como de acompanhamento para cortes como asado de tira (R$ 32,90), costela de cordeiro (R$ 46,70) e entrecôte suíno (R$ 26,90). Para beber, a clientela costuma preferir cerveja Heineken (R$ 12,50, 600 mililitros). Rua Amélia Teles, 399, Petrópolis, ☎ 3012-7878/9267 (470 lugares). 11h30/23h45 (seg. Só

jantar 18h30/0h; dom. 11h30/23h). Aberto em 2007. $$

Porto Alegre

À frente da cinquentenária churrascaria está a família Conzatti, que se especializou no preparo de cortes como entrecôte (R$ 36,00) e picanha extraídos de gado angus (RS 49,00). De acompanhamento há aipim frito (R$ 12,50) e massa caseira ao sugo (R$ 16,00, para duas pessoas). Com 600 mililitros, as cervejas Colorado Indica e Colorado Appia (R$ 21,50 cada uma) estão entre as bebidas mais solicitadas. Avenida São Pedro, 934, São Geraldo, ☎ 3343-2922 (120 lugares). 11h30/15h e 18h/22h (sáb. e dom. só almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 1966. $

Portoalegrense

Chegue cedo nos fins de semana, pois as filas aqui são comuns. O pão de queijo assado no espeto (R$ 1,40 a unidade) é o abre-alas preferido. Para acompanhar a costela (R$ 45,00, porção para duas pessoas) ou a picanha (R$ 54,00, para duas pessoas) há polenta palito (R$ 8 reais), radicchi com bacon crocante (R$ 15,00) e batata com maionese (R$ 10,00), entre outras opções. A caipirosca é uma escolha sem erro para o começo da refeição (R$ 12,00). Avenida Pará, 913, São Geraldo, ☎ 3343-2767 (120 lugares). 11h/14h e 18h30/22h (fecha dom.). Aberto em 1982. $

Santo Antônio

Entre as receitas consagradas da família Aita estão o filé-mignon com crosta de pimenta e molho à base de vinho cabernet sauvignon e uvas-passas, servido com arroz cremoso com amêndoas laminadas (R$ 88,00, para duas pessoas), e o filé-mignon que chega à mesa com dois ovos fritos em outro prato e uma porção de fritas (R$ 73,15, para duas pessoas). Para beber, há boas opções de vinhos, como o malbec argentino Punto Final Etiqueta Preta (R$ 84,00). Rua Doutor Timóteo, 465, Floresta, ☎ 3222-3130 (260 lugares). 11h/16h e 19h/0h (dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 1935. $

Vermelho Burgers & Steaks

Antes de investir nas especialidades, como o t-bone de 600 gramas com farofa, chimichurri, salsa e criolla e mais uma guarnição à sua escolha (R$ 98,00, para duas pessoas), prove o cremoso arancini (R$ 24,00). Dos nove hambúrgueres, o que leva um disco de 180 gramas de carne bovina, queijo do reino, bacon com Jack Daniel’s e alface é o mais recomendado (R$ 42,00). Encerre com as panquecas com doce de leite e sorvete de creme (R$ 24,00). Viva Open Mall, ☎ 3333-0253 (20 lugares). 12h/14h30 e 19h/22h30 (qui. e sex. jantar até 23h; sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. 12h/16h e 19h/22h30). Aberto em 2007. $$

Vila Crespo

Entre os pratos consagrados estão a costela uruguaia (R$ 74,90, para duas pessoas) e a picanha recheada com gorgonzola, presunto e pimentão (R$ 109,50, para duas pessoas). To- das as carnes são servidas com miniporções de purê de batata, purê de moranga, purê de maçã e farofa. A panqueca de doce de leite chega à mesa acompanhada de sorvete (R$ 22,90). Avenida Teixeira Mendes, 1151, Três Figueiras, ☎ 3365-3000 (120 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. 11h30/16h). Aberto em 2013. $$

CARNES/RODÍZIO

Braseiro

O restaurante recepciona os visitantes com 22 tipos de salada mais legumes, queijos e frios dispostos num bufê, e catorze cortes, como picanha, alcatra, maminha, vazio e costela assada por doze horas. A R$ 84,90 por pessoa, o rodízio inclui ainda guarnições como arroz, feijão, pastel, aipim frito, anéis de cebola e polenta. O pudim de leite e o petit gâteau são duas das sobremesas oferecidas de cortesia. Avenida Pernambuco, 569, Navegantes, ☎ 3023-2322 (280 lugares). 11h/15h e 18h30/23h30 (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço 11h/16h). Aberto em 2005. $$

Churrascaria Roda de Carreta — 35 CTG

Os garçons circulam pelo salão com picanha, alcatra, maminha, cupim e costela de boi, num total de dezesseis cortes. Saladas e pratos quentes ficam no bufê. Para almoçar pagam-se R$ 52,00, enquanto o jantar de segunda a sábado é servido por R$ 59,00. O chamado miniespeto corrido, com sete cortes e alguns acompanhamentos, custa R$ 42,00. Avenida Ipiranga, 5300, Jardim Botânico, ☎ 3336-0817 (350 lugares). 11h30/14h e 19h30/22h40 (dom. 11h30/14h40). Aberto em 1986. $

Costela no Roletchê

Especializado em costela de boi, assa o animal inteiro por pelos menos cinco horas numa grelha giratória. Sempre a R$ 49,00 por pessoa, o rodízio também inclui costela suína, porco à pururuca e paleta de cordeiro. As guarnições são simples, como salada de batata com maionese, salada de folhas, arroz e pão. Rua Marcílio Dias, 965, Menino Deus,☎ 3235-1896 (200 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (sáb. e dom. até 15h30; fecha seg.). Aberto em 2001. $

Freio de Ouro Churrascaria

Os cortes de maior sucesso são picanha, costela assada por doze horas e a paleta de ovelha. No bufê encontra-se todo tipo de salada, legumes e acompanhamentos como arroz, feijão, polenta, batata frita, nhoque, ravióli de queijo e tortelloni de nozes. Sagu, tiramisu e ambrosia integram a mesa de doces. O rodízio no almoço custa R$ 49,90 por pessoa, preço que sobe para R$ 54,90 nos sábados e para R$ 59,90 nos domingos. No jantar cobram-se R$ 51,90, durante a semana, e R$ 54,90 nas sextas e nos sábados. Avenida José de Alencar, 460, Menino Deus, ☎ 3029-5857 (200 lugares). 11h/15h e 19h/0h (sáb. até 15h30; dom. até 16h). Aberto em 2009. $$

Galpão Crioulo

Instalada numa construção rústica no Centro Histórico, serve dezoito variedades de carnes, como picanha, alcatra, vazio, entrecôte e matambre. Durante a semana, o rodízio custa R$ 69,00. A versão reduzida, com apenas sete cortes, sai a R$ 39,00. À noite, os valores sobem para R$ 89,00 e R$ 59,00, respectivamente. De acompanhamento há feijão tropeiro, arroz de carreteiro, polenta ao molho vermelho, massas e saladas. Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, s/no, Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Centro Histórico, ☎ 3226-8194 (400 lugares). 11h30/15h e 19h30/0h. Aberto em 1984. $$

Schneider

Sofisticado, inclui no rodízio vinte cortes, a exemplo de carré de cordeiro, picanha e fraldinha. No bufê ficam saladas, frutas da estação, frios e pratos quentes, como farofa e legumes refogados. Na seção dedicada aos frutos do mar podem ser encontrados camarão, mexilhão e lula. E na de sobremesas, musse, pudim, ambrosia e gelatina. No almoço, o rodízio custa R$ 79,90 por pessoa; à noite, R$ 85,90. Avenida Bahia, 29, Navegantes, ☎ 3342-3026 (200 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 1130/15h15). Aberto em 1976. $$$