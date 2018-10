Todos os dias, de segunda a sábado, cerca de 500 pessoas cruzam as portas do restaurante de Lourdes Salomão Barreto, de 76 anos. Muitas chegam apressadas para voltar logo para o trabalho, mas não faltam grupos de amigos ou de familiares dispostos a passar várias horas no local, registradas em selfies. Alçado a destino turístico, o estabelecimento, de 42 anos, é conhecido pelas mesas coletivas e por atrair públicos distintos, de funcionários públicos a altos executivos. A comida é oferecida numa sequência de bufês hoje instalados no antigo quintal da casa — o tronco pintado de branco e adornado com panelas de cobre que atravessa o teto pertence a uma mangueira, poupada numa das ampliações. São vinte opções de salada e o mesmo tanto de receitas quentes, como feijão-tropeiro, carne cozida e bife acebolado. Marca registrada de dona Lourdes, a galinhada é temperada com alho, sal, pimentas de cheiro e de bode e ganha a companhia de pequi e arroz refogado com cebola. O preço para se servir à vontade, inclusive de ambrosia e cafezinho, é de R$ 25,00. Quem pede o chamado comercial, a R$ 35,00 por pessoa, recebe uma porção de travessas com itens do bufê e algumas receitas mais elaboradas, caso do lombo de porco, além de sobremesas como doce de leite. “É uma comida linda, perfumada, com cheiro de casa da avó”, elogiou o cozinheiro Sérgio Arno na revista Gula, após uma visita no início da década (reproduzida num enorme cartaz, a crítica decora uma parede do restaurante). Sempre presente, dona Lourdes pode ser vista nos arredores da cozinha, checando a qualidade do que chega ao bufê, dando ordens à sua equipe e interagindo com o público com sua habitual simpatia. Rua 72, 524, Centro, ☎ 3224-6150 (150 lugares). 11h/15h (fecha dom.). Aberto em 1976. $

2º lugar: Chão nativo (Setor Bueno)

3º lugar: Mau nenhum