Restaurante de Bon Jovi oferece almoço gratuito para funcionários públicos

O JBJ Soul Kitchen, restaurante de Jon Bon Jovi em Nova Jersey, nos Estados Unidos, está oferecendo, durante esta segunda-feira, feriado do Dia de Martin Luther King no país, refeições gratuitas a funcionários do governo afetados pela paralisação que ocorre desde dezembro – e, portanto, estão sem receber salário.

A ação é fruto de uma parceria entre o estabelecimento e a The Murphy Family Foundation, organização beneficente de Phil Murphy, governador de Nova Jersey. “Seguindo nossa missão, trabalhadores federais são convidados a juntar-se a nós para uma refeição deliciosa e para aprender sobre apoio e recursos disponíveis em nossa comunidade”, anunciou o JBJ Soul Kitchen nas redes sociais.

Cerca de 800.000 funcionários do governo americano estão há um mês sem receber salário desde 22 de dezembro, quando o presidente Donald Trump se recusou a aprovar parte do orçamento federal, elaborado pela Câmara dos Representantes – cuja maioria dos políticos pertence ao Partido Democrata – por não incluir cerca de 5 bilhões de dólares destinados à construção de um muro na fronteira com o México.

Desde sua fundação, em 2011, o restaurante é conhecido por promover ações solidárias: o cliente paga o quanto desejar pela refeição e, aqueles que não podem pagar, têm a chance de realizar trabalho voluntário no próprio local como forma de pagamento.