Quatro restaurantes de cozinha contemporânea para visitar em BH

Ah Bon!

Esse bistrô serve à clientela pedidas como o filé bovino com shiitake e risoto pomodoro (R$ 68,70). O prato vem acompanhado de mix de folhas com tomate, palmito, parmesão e mussarela de búfala. Entre as sobremesas que deram fama à casa, bom exemplo é o pain perdu, brioche quente com sorvete, morango, chantili e coulis de frutas vermelhas (R$ 18,50). Rua Fernandes Tourinho, 805, Lourdes, ☎ 3281-6424 (110 lugares). 12h/0h. Mais quatro endereços. Aberto em 2004. $$

Eloi Bistrô

A casa do chef Eloi Moreira mudou e agora abre apenas aos sábados. Nos demais dias e horários, o local funciona mediante reserva. Entre as criações, a coxinha de pequi com castanha de baru tem massa de mandioca (R$ 32,00, seis unidades). Entre os principais, a paella mineira com defumados artesanais (R$ 98,00, para dois) pode ser combinada ao espumante Casa Valduga Reserva 25 meses Brut (R$ 120,00). Rua Marquês de Paranaguá, 85, Santo Antônio, ☎ 3243-6820 (40 lugares). Sáb. 11h30/19h. Aberto em 2013. $$$

Olga Nur

Figura entre as novidades do menu o espaguete com cogumelos tartufados (R$ 49,00). Na lista de entradas, faz sucesso o cupim glaceado com tartare de doce de laranja (R$ 32,00, oito unidades) e o steak tartare com gema caipira mais batatas rústicas (R$ 29,00). Para a sobremesa, vá de creme brûlé de doce de leite e flor de sal (R$ 23,00). Rua Curitiba, 2202, Lourdes,☎ 3566-1851 (150 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. sem intervalo até 18h). Aberto em 2015. $$

Trindade

Da cozinha do chef Fred Trindade saem criações como o porquinho prensado (R$ 58,00), que consiste em barriga suína cozida por doze horas e depois passada na prensa. A carne vai à mesa ladeada por couve no alho, quiabo tostado, farofa, ovo frito e ceviche de banana-daterra. Opção para partilhar, a coxinha de rabada (R$ 32,00, oito unidades) abre o apetite. Para beber, a cerveja Backer Lager sai por R$ 29,00. Rua Alvarenga Peixoto, 388, Lourdes, ☎ 2512-4479 (70 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. também almoço 12h/17h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2011. $$$

