Representante do Radiohead nega estar processando Lana Del Rey

Nesta quarta-feira, um porta-voz da Warner/Chappel, responsável pelos direitos comerciais das músicas do Radiohead, negou que a empresa e a banda estejam processando a cantora Lana Del Rey por plágio. Em mensagem enviada a publicações musicais, ele explica que há uma conversa entre as partes, mas nada foi levado à Justiça, como a própria artista americana havia afirmado nas redes sociais.

“Como distribuidores do Radiohead, é verdade que estabelecemos um diálogo desde agosto do ano passado com os representantes de Lana Del Rey. Está claro que versos de Get Free usam elementos musicais encontrados nos versos de Creep, e nós pedimos que isso seja reconhecido a favor dos autores de Creep. Para esclarecer tudo, não há processo legal em curso e o Radiohead não disse que ‘não aceitará menos que 100%’ pelos direitos de Get Free‘”, diz o comunicado.

No último domingo, a cantora publicou no Twitter que não se inspirou em nenhuma outra canção, mas que estava disposta a dar 40% dos direitos à banda inglesa. Segundo ela, porém, os advogados dos músicos estavam implacáveis e queriam que ela abrisse mão de tudo. O desabafo deixou seus fãs indignados. Inclusive, muitos lembravam que o Radiohead já foi acusado de plágio pela mesma canção, pois o final de Creep ecoa a balada The Air That I Breathe, sucesso de 1974. A semelhança colocou os compositores Albert Hammond e Mike Hazlewood, da banda The Hollies, nos créditos de Creep.

Tanto Lana como o Radiohead vêm ao Brasil nos próximos meses. Ela é atração do festival Lollapalooza, no dia 25 de março, em São Paulo. Já o grupo se apresenta no Rio de Janeiro, em 20 de abril, e na capital paulista, em 22 de abril. Compare as três faixas polêmicas.