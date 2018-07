Repórter publica texto de despedida após 25 anos na Globo

GLOBO O ADEUS É SEMPRE DIFÍCIL, ATÉ QUANDO NECESSÁRIO. MAS ELE SE TORNA PARTICULARMENTE COMPLICADO QUANDO ESTAMOS DIANTE DE ALGO QUE SE CONFUNDE COM GRANDE PARTE DA NOSSA VIDA. HOJE SAÍ DA REDE GLOBO. FORAM 25 ANOS (FOTO1, BERLIM) SEGURANDO A MESMA CANOPLA (MAIS DA METADE DA MINHA VIDA). EM TODOS OS DIAS DESSES ANOS, SEMPRE FUI GUIADO POR UMA DUPLA PODEROSA: ÉTICA E PAIXÃO! COMEÇOU LÁ NOS ANOS NOVENTA NA RBS TV, DE ESTAGIÁRIO A REPÓRTER E APRESENTADOR DO GLOBO ESPORTE (FOTO 2). DEPOIS, TRÊS ANOS NA GLOBO NORDESTE. E, POR FIM, DOZE (!) NA GLOBO EM SÃO PAULO. QUANTAS HISTÓRIAS, QUANTAS AVENTURAS. FIZ COBERTURA DE OLIMPÍADAS ( FOTO 3), COPA DO MUNDO, MUNDIAL DE CLUBES (FOTO 4,,ABU DHABI), FINAIS DE LIBERTADORES, F1….. NESTE TEMPO FUI A TRINTA E DOIS PAÍSES ATRÁS DE HISTÓRIAS ESPETACULARES. CONTEI UM DOS RECORDES MUNDIAIS DE CESAR CIELO, MOSTREI GUGA NA CALÇADA DA FAMA DO TÊNIS MUNDIAL. FIZ ENTREVISTAS EXCLUSIVAS COM MESSI,(FOTO 5, BARCELONA) CRISTIANO RONALDO, INIESTA, ZOFF, KAHN, PLATINI, RONALDOS, ETC… AJUDEI A APRESENTAR NEYMAR PRO MUNDO. ESSA AVENTURA TAMBÉM ME FEZ CONHECER PERSONAGENS QUE ENGRANDECEM O ESPORTE, MESMO SEM TEREM UM NOME CONHECIDO, COMO NA SÉRIE SOBRE A QUARTA DIVISÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO E NA SÉRIE SOBRE AS ELIMINATÓRIAS DAS ILHAS DO PACÍFICO PRA COPA NO BRASIL. TODOS ELES COM HISTÓRIAS INCRÍVEIS QUE PRECISAVAM SER CONTADAS. NESSE TEMPO COMO REPÓRTER ESPECIAL, TRABALHEI PRA TODOS OS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DA GLOBO, TAMBÉM COMO COMENTARISTA NO SELEÇÃO SPORTV E BEM, AMiGOS E TAMBÉM APRESENTEI ALGUMAS VEZES, COMO O BLOCO DE ESPORTES NUM BAITA JORNAL, O JORNAL DA GLOBO (FOTO 6). TUDO ISSO FOI SEMPRE DESAFIADOR. MAS AINDA MAIS LEGAL FOI TER CONHECIDO EM TODOS ESSE ANOS PESSOAS FANTÁSTICAS, QUE TRABALHAVAM DIARIAMENTE COMIGO SEM A VAIDADE DE TER UM NOME ESTAMPADO NA TV. PESSOAS QUE SEMPRE FORAM FELIZES NO ANONIMATO PORQUE ENTENDERAM O QUANTO É ESPECIAL O SIMPLES E GIGANTESCO GESTO DE QUERER FAZER BEM FEITO. ELAS SEMPRE ENTENDERAM MUITO BEM QUAL É, TAMBÉM PRA MIM, A PRINCIPAL MISSÃO NUMA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO: CONTAR GRANDES HISTÓRIAS, AS HISTÓRIAS DOS OUTROS. UM BEIJO NO CORAÇÃO DOS MEUS AGORA EX COLEGAS E SEMPRE AMIGOS DA TV GLOBO

