Repórter do SBT diz que homem que tentou furtar celular foi preso

A repórter do SBT Márcia Dantas tranquilizou seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 29, após quase ter seu celular furtado enquanto cobria o velório do cantor Gabriel Diniz em João Pessoa (PB), na terça-feira 28. Em seu perfil no Instagram, ela afirmou que o homem que tentou roubar o aparelho foi preso e que tinha antecedentes criminais.

“Está todo mundo querendo saber o que aconteceu com o cara, com a pessoa que tentou roubar meu celular”, disse a jornalista em seu Instagram Stories. “Ele tinha sido pego há uma semana com quarenta celulares roubados. Ele foi preso por receptação, então já tinha histórico de crimes.”

A repórter fazia uma entrada ao vivo no programa Fofocalizando quando sentiu seu celular sendo puxado do bolso por um homem que estava atrás dela. Ao ver que havia sido notado, o suspeito largou o aparelho no chão. Passado o susto, Márcia voltou ao ar para informar que a Polícia Militar havia sido acionada e que o homem tinha sido encaminhado à delegacia. “Agora tenho que registrar o boletim de ocorrência contra ele, por tentativa de furto”, contou.