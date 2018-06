Repórter do ‘Mais Você’ reencontra senhora que havia lhe dado ‘um fora’

Um reencontro rendeu boas risadas no programa Mais Você desta sexta-feira, 1º de junho. Depois de viralizar o vídeo em que o repórter Fabrício Battaglini leva um “baita fora” de uma senhora que o ignorou durante uma reportagem ao vivo em uma feira livre em São Paulo, os dois se reencontraram nesta manhã no programa de Ana Maria Braga na Globo.

A aposentada Regina Grabner, de 87 anos, enviou um vídeo ao programa, se desculpando pelo ocorrido: “Alô, bom dia! Quero lhe pedir desculpas pelo acontecimento na sexta-feira, na feira livre. Não percebi a sua chegada e levei um susto. Estava com pressa, mas não quis lhe dar um ‘fora’, desculpe! Um abraço, beijo!”

A produção, então, armou um novo encontro entre os dois, na mesma feira, novamente ao vivo. Após um largo sorriso e um caloroso abraço, Regina se explicou novamente: “Francamente, eu tava com pressa, como hoje. Tenho outra vez um compromisso. Eu tinha coisa para fazer, tava com pressa e não vi. No momento, minha reação foi essa”, disse. “Na sexta-feira, a mãe da minha nora avisou, elas me contaram. Foi engraçado…”, contou Regina, que mora há 53 anos no mesmo bairro e garantiu fazer compras sempre na mesma barraca, onde já é conhecida.

O repórter resolveu presenteá-la com um buquê de flores: “Essa história mexeu muito comigo. Infelizmente, hoje, não tenho ninguém pra chamar de vó. Minhas avozinhas estão todas lá (aponta para o céu), já foram embora. Por isso, dessa repercussão toda, o Louro (José, personagem do programa), a Ana, eu, a gente queria homenagear a senhora, pedir desculpas pelo susto e homenagear todas as vovós do Brasil”. “Obrigada! Adoro flores!”, encantou-se Regina.

“Não esqueça de dar à sua vovó (e ao seu vovô) o carinho e respeito que eles merecem! Valeu, vó Regina!”, escreveu Fabrício ao compartilhar o momento em seu Instagram.