Repórter da Globo é roubada durante Réveillon no Rio

View this post on Instagram

Publicidade

MUITO CUIDADO QUEM FOR A COPA HOJE À NOITE!!!! Eu e meu colega Luiz Junior acabamos nosso plantão na delegacia!!! Fui roubada, na areia, trabalhando!!!!!!! Levaram um colar com medalhinhas que não tem dinheiro que pague! 😭 só levem o necessário mesmo pra praia!!! Só o necessário!!! Um beijo enorme meus amigos ❤️ e um 2020 de muita PAZ E RESPEITO PRA TODOS NÓS!!!!! #vemmmm2020