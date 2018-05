Repórter da Globo critica gesto obsceno de pedestre ao vivo: ‘Feio’

A repórter Michelle Loreto foi surpreendida no começo da tarde desta quarta-feira quando fazia um link ao vivo no SPTV, telejornal local da Globo de São Paulo. Da avenida Paulista, a jornalista falava sobre a queda nas reservas de hotéis na cidade por causa da greve dos caminhoneiros quando um homem passou mostrando o dedo do meio para a câmera. Sem perder o jogo de cintura, a repórter passou uma bronca nele. “Que feio, moço”, disse, antes de continuar a falar com César Tralli. Confira no vídeo: